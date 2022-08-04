Olasılıklar Arasında kitabıyla Doğu felsefesine açılan kapı

Maia Ece Ergönenç, Olasılıklar Arasında ile semavi dinlerden Doğu felsefesine bir kapı aralıyor.

Maia Ece Ergönenç, Olasılıklar Arasında adlı yeni kitabında semavi dinlerden örnekler ile beraber, Doğu felsefesi öğretilerinden açılımlarla zenginleştirilmiş bir anlatı sunuyor. Okurlarına çeşitliliği birleştirerek tek ver ortak bir pencereden bakabilecekleri, aynı gerçeği birçok ilmin aynasında görebilecekleri bir bakış kazandırıyor.

İnsanın âlemlerdeki yeri, bir şeyleri istemek ve arzulamaktan çok daha büyüktür. Bu kitapta yazılan hayal ilmi de isteklerin ya da arzuların gerçeğe dönüşmesi ile ilgili değildir.

Çok daha yüksek bir plana ışık tutmaktadır. Hayal ilmi, insanın mutlak gerçekliğini hatırlatmak ve bunun da ötesinde, insanın aslında evrenin temel yapıcı parçası olduğunu anlatmaktadır.





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Hayal...

Hayal denince akla gerçek olamayacak hülyalar, görüler veya kuruntular gelir. Hayalci insanlar diğerleri tarafından ciddiye alınmaz ve vaktini boşa harcayan kimseler olarak görülür. İlim unutuldukça hayal, ulaşılması arzulanan ama gerçekleşmesine iman etmediğimiz yani inanmadığımız, şüphe ve korku içeren bir kelimeye dönüşmüştür.