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    Olga Ravn'dan insanlık üzerine ilginç, zarif, akıl dolu bir soruşturma: Personel

    Olga Ravn'ın Danimarka'da 2020'de yayımlanan ve pek çok dile çevrilen sıra dışı romanı, çalışma hayatına dair bir tür alegori.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2022 - 15:09
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    Olga Ravn'dan insanlık üzerine ilginç, zarif, akıl dolu bir soruşturma: Personel

    Olga Ravn'ın Danimarka'da 2020'de yayımlanan sıra dışı romanı birçok dile çevrildi ve 2021 Uluslararası Booker Ödülü ile Ursula K. Le Guin Ödülü finalistleri arasında yer aldı. Yakın gelecekteki dünyaya yönelik ilginç bakış açıları ve eleştiriler getiren, ayrıca eleştirmenler tarafından bilimkurgu başyapıtlarıyla karşılaştırılan Personel, aynı zamanda varoluş üzerine derin bir tefekkür olarak da okunabilir.

    Gelecekte bir zamanda, mürettebatı insan ve insansılardan oluşan bir uzaygemisi, dünyadan kilometrelerce uzaktaki bir gezegene keşif gezisine gönderilmiştir. Bir komite, 18 ay boyunca, mürettebat ve çalışanların gezegende bulunan nesnelerle kurdukları ilişkilerle ilgili bir soruşturma yürütür.

    Beklenmedik duyumsal etkiler

    Çünkü gemideki steril ortam ve koşullardan oldukça farklı yapıları olan bu nesneler mürettebat üzerinde beklenmedik duyumsal etkiler yaratmaktadır. Her iki kesimin üyelerinde de yaşam, ölüm, ölümsüzlük ve aidiyet gibi konularda ciddi sorgulamalar başlayınca, olaylar yavaş yavaş kontrolden çıkar.

    Olga Ravn dan insanlık üzerine ilginç, zarif, akıl dolu bir soruşturma: Personel #1

    Sayfa: 152

    Kitap hakkında görüşler

    "İnsanlık üzerine ilginç, zarif, akıl dolu ve provokatif bir soruşturma.
    Personel ürkünç derecede göz alıcı bir sanat eseri.''

    Max Porter

    "Eleştirmenlerin tümü romanın nihayetinde insan olmanın anlamı üzerine olduğuna hemfikir. Oysa asıl fevkaladeliği, insan olmayanın zenginlik ve başkalığını sergilemesinde yatıyor."
    Mark Haddon



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