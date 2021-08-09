Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap Fuarı Edremit’te başlıyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 4. Edremit Kitap Fuarı, yarın kapılarını açıyor.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 4. Edremit Kitap Fuarı, 10 Ağustos Salı günü saat 18.00’de Altınkum Belediye Tesisleri’nde kapılarını kitapseverlere açıyor.

2017’den bu yana “Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap” sloganıyla yapılan fuar, sekiz gün sürecek. Ahmet Ümit, Ataol Behramoğlu, Ayşe Kulin, Filiz Ali, İnci Aral, Kahraman Tazeoğlu, Nevzat Çelik, Sunay Akın gibi edebiyatçıların katılacağı fuar, yazar-okur buluşmasına sahne olacak.





17 AĞUSTOS'TA SONA ERECEK

50’ye yakın yayınevinin ve 200’e yakın yazar, şair, gazeteci, belediye başkanı ve milletvekilinin katılacağı 4. Edremit Kitap Fuarı, 17 Ağustos’ta sona erecek.