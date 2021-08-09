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    Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap Fuarı Edremit’te başlıyor

    Balıkesir’in Edremit ilçesinde 4. Edremit Kitap Fuarı, yarın kapılarını açıyor.
    • İHA
    • 09.08.2021 - 13:12
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 13:42
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    Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap Fuarı Edremit’te başlıyor

    Balıkesir’in Edremit ilçesinde 4. Edremit Kitap Fuarı, 10 Ağustos Salı günü saat 18.00’de Altınkum Belediye Tesisleri’nde kapılarını kitapseverlere açıyor.

    2017’den bu yana “Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap” sloganıyla yapılan fuar, sekiz gün sürecek. Ahmet Ümit, Ataol Behramoğlu, Ayşe Kulin, Filiz Ali, İnci Aral, Kahraman Tazeoğlu, Nevzat Çelik, Sunay Akın gibi edebiyatçıların katılacağı fuar, yazar-okur buluşmasına sahne olacak.

    Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap Fuarı Edremit’te başlıyor #1

    17 AĞUSTOS'TA SONA ERECEK

    50’ye yakın yayınevinin ve 200’e yakın yazar, şair, gazeteci, belediye başkanı ve milletvekilinin katılacağı 4. Edremit Kitap Fuarı, 17 Ağustos’ta sona erecek.

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