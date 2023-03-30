Ölülerin ticaretini Ölü Canlar romanında anlatan, politik hiciv ustası bir yazar: Nikolay Gogol Rus yazar Nikolay Gogol, 204 yıl önce dünyaya geldi. Yazarın Ölü Canlar romanı yayınlandığında büyük tartışmalara neden oldu. Ölü insanlar üzerinden rant sağlamayı merkeze alan roman, dünya klasikleri arasında yer alıyor. Gogol, politik hicivleriyle de öne çıkıyor.

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Bugün Nikolay Vasilyeviç Gogol'un 204'üncü doğum yılı.

Kutlu olsun... Gogol ünlü roman olan Ölü Canlar'ın yazarıdır. Kitap, yayınlandığında tartışmaları da beraberinde getirdi.

Ölü Canlar ilk yayınlandığında Rusya’da büyük tartışmalara neden oldu. Yaşayan kimseleri köle olarak kullanmak mı daha kötü ve tehlikeli, yoksa ölülerin ticaretini yapmak mı? Gogol’ü politik hiciv sanatının doruğuna taşıyan bu büyük roman, 19. yüzyıl Rus edebiyatının en başarılı örneklerinden biri olarak kabul görüyor.

Nikolay Vasilyeviç Gogol, 1 Nisan 1809’da Ukrayna’nın Poltava şehrine bağlı Soroçintzi’de doğdu. 1821’de Kiev yakınlarındaki Nezhin Yüksek Okulu’na kaydoldu, 1828’de buradan mezun olduktan sonra St. Petersburg’a yerleşti.

Bir dergide yayınlanan şiiri “Hans Küchelgarten” nedeniyle bir süre eleştirilere maruz kaldıktan sonra, şiirin bütün nüshalarını satın alarak yakıp Kuzey Almanya seyahatine çıktı, geri dönünce devlet hizmetine girdi.

Bu dönemde edebiyat dergilerinde hikâyeleri yayınlanan Gogol, 1831’de devlet hizmetinden ayrıldı ve bir kız enstitüsünde tarih öğretmenliği yapmaya başladı.

Aynı yıl yayınladığı, Ukrayna hakkındaki hikâyelerinin ilk cildi olan Dikanka Yakınlarında Bir Çiftlikte Akşam Toplantıları, Gogol’u istediği başarıya yaklaştırdı, kitabın ertesi yıl yayınlanan ikinci cildi ise bu başarıya erişmesini sağladı.

Meşhur hikayesi: Burun

1834’te yakın çevresi sayesinde St. Petersburg Üniversitesi’ndeki Dünya Tarihi kürsüsüne atandı, ama bu alanda başarılı olamayınca yeniden edebiyata yöneldi ve 1835’te Mirgorod isimli kitapta topladığı hikâyelerini iki cilt halinde yayınladı. 15. yüzyıl Ukrayna Kazakları’nın yaşamını anlattığı “Taras Bulba” ve en bilinen hikâyelerinden olan “Burun” bu kitaptadır.

Bir Delinin Hatıra Defteri

Aynı yıl “Bir Delinin Hatıra Defteri”, “Neva Bulvarı”, “Portre” gibi hikâyelerinin ve denemelerinin yer aldığı Arabeskler isimli bir kitap daha yayınladı. Bu süreçte, Müfettiş ve Bir Evlenme isimli iki oyununu kaleme aldı.

1836’da ülkesini terk eden Gogol, on iki yılını yurtdışında geçirdi, Rusya’ya dönüşleri kısa süreli oldu. 1837’de İsviçre’de Ölü Canlar’ın ilk bölümünü yazmaya başladı.

Klasik roman: Ölü Canlar

1838’de Roma’ya gitti ve burada, verem hastası bir prensle olan dostluğunu anlattığı Bir Villadaki Geceler’i yazdı. 1840’ta Rusya’ya döndü, Ölü Canlar’ın ilk kısmını dostlarıyla paylaştıktan sonra İtalya’ya gitti ve en meşhur hikâyelerinden Palto'yu tamamladı. 1842’de tekrar Rusya’ya dönen yazarın Ölü Canlar romanının birinci bölümü bu yıl yayınlandı.

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Gogol öldü

1847’de Dostlarla Mektuplaşmalardan Seçme Bölümler isimli kitabı yayınlanan Gogol, ertesi yıl Kudüs’e hacca gittikten sonra bir süre manastırlarda yaşadı ve 1852’de Moskova’ya döndü.

24 Şubat 1852 gecesi, aralarında Ölü Canlar’ın ikinci cildinin müsveddelerinin de bulunduğu bütün el yazmalarını yaktı. Ağır bir bunalım içinde yatağa düştü, yemek yemeyi kesti ve 4 Mart 1852’de, kırk üç yaşında hayatını kaybetti.

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