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- Ömer Hayyam'ı anlatan kapsamlı eser: Ömer Hayyam – Kader Çarkı
Ömer Hayyam'ı anlatan kapsamlı eser: Ömer Hayyam – Kader Çarkı
- Haber Merkezi
- 05.02.2022 - 09:58
Ömer Hayyam’ın tarihteki yerinin ve yaşadığı dönemle ilişkisinin daha iyi anlaşılması için dönemi hem sosyo-politik olarak hem de Fars şiiri açısından incelemekle kalmıyor, içinde bulunduğu ortamlarda muhtemelen ilişkiye geçtiği insanları da genişçe konu ediyor.
Bu kitabı okurken “zaman-mekân-insan” ilişkisiyle sadece baş kahraman Ömer’i değil, aynı zamanın ruhunu koklamış, Ömer ile aynı dönemde yaşamış kişilerin yaşamöykülerini, ölümleri, savaşları, acıları öğrenecek; yıkımların ve işgallerin yanında yaşam dolu şehirlerin ruhunu koklayıp, eşsiz bir tarihsel zaman yolculuğuna çıkacaksınız.
DİRENİŞ GÖSTEREN BİR DÜŞÜNÜR
Zaman-mekân-insan üçgeninde Ömer’in, Selçuklu Devleti’nin Türkçe konuşulan ve özgürlüklerin olduğu bölgesinde; tasavvuf ve mistisizmin ruhunda yeşermiş, korunmuş, büyümüş, çiçek açmış ve gelişmiş bir deha olduğunu hissedeceksiniz.
Ömer Hayyam sadece bu gezegendeki akıl almaz hayatın bilmeceleri karşısında şaşkınlığını ifade eden ve hüsrana uğramış bir şair olarak değil, karanlığın güçlerine karşı felsefi ve şiirsel olarak direniş gösteren de bir düşünürdür.
Sayfa: 352
ÇOK KAPSAMLI KİTAP
Bu kitap, Ömer hakkında yazılmış en geniş kapsamlı eserdir. Kitabın mesajı, Ömer’i tarihte hak ettiği o özel yere bir bütün olarak yerleştirmektir.