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    Ömer Hayyam'ı anlatan kapsamlı eser: Ömer Hayyam – Kader Çarkı

    Sultan Tarlacı yeni kitabı Ömer Hayyam – Kader Çarkı’nda yaptığı kapsamlı araştırmayla avare Hayyam algısını tam ve bütün Ömer Hayyam’a çevirmek için önemli bir adım atıyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.02.2022 - 09:58
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    Ömer Hayyam'ı anlatan kapsamlı eser: Ömer Hayyam – Kader Çarkı

    Ömer Hayyam’ın tarihteki yerinin ve yaşadığı dönemle ilişkisinin daha iyi anlaşılması için dönemi hem sosyo-politik olarak hem de Fars şiiri açısından incelemekle kalmıyor, içinde bulunduğu ortamlarda muhtemelen ilişkiye geçtiği insanları da genişçe konu ediyor.

    Bu kitabı okurken “zaman-mekân-insan” ilişkisiyle sadece baş kahraman Ömer’i değil, aynı zamanın ruhunu koklamış, Ömer ile aynı dönemde yaşamış kişilerin yaşamöykülerini, ölümleri, savaşları, acıları öğrenecek; yıkımların ve işgallerin yanında yaşam dolu şehirlerin ruhunu koklayıp, eşsiz bir tarihsel zaman yolculuğuna çıkacaksınız.

    DİRENİŞ GÖSTEREN BİR DÜŞÜNÜR

    Zaman-mekân-insan üçgeninde Ömer’in, Selçuklu Devleti’nin Türkçe konuşulan ve özgürlüklerin olduğu bölgesinde; tasavvuf ve mistisizmin ruhunda yeşermiş, korunmuş, büyümüş, çiçek açmış ve gelişmiş bir deha olduğunu hissedeceksiniz.

    Ömer Hayyam sadece bu gezegendeki akıl almaz hayatın bilmeceleri karşısında şaşkınlığını ifade eden ve hüsrana uğramış bir şair olarak değil, karanlığın güçlerine karşı felsefi ve şiirsel olarak direniş gösteren de bir düşünürdür.

    Ömer Hayyam ı anlatan kapsamlı eser: Ömer Hayyam – Kader Çarkı #1

    Sayfa: 352

    ÇOK KAPSAMLI KİTAP

    Bu kitap, Ömer hakkında yazılmış en geniş kapsamlı eserdir. Kitabın mesajı, Ömer’i tarihte hak ettiği o özel yere bir bütün olarak yerleştirmektir.


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