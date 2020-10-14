Ömer Özbey'den yeni kitap: Hüzün Elçisi

Genç kuşak yazarlardan olan Ömer Özbey'in şiir kitabı Hüzün Elçisi raflarda yerini aldı.

Yazdığı şiirlerle kısa sürede geniş bir okur kitlesine ulaşan Ömer Özbey, birikimini kitap yazarak ölümsüzleştirdi. Birbirinden güzel şiirlerin yer aldığı Hüzün Elçisi, aşka ve hayata dair mısraların dökümüdür adeta...

GENİŞ OKUR KİTLESİ

Hüzün Elçisi Ömer Özbey'in ilk kitabı olmasına rağmen geniş okur kitlesi tarafından sevinçle karşılandı. Özellikle şiirseverlerin çok beğeneceği Hüzün Elçisi'nde herkese göre satırlar, mısaralar var.

"ÜZERİMİ HÜZÜNLE GÖMÜN"

Günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız kimi olayları ustaca dile getiren Özbey, kitabını şu cümlelerle açıklıyor: "Beni tanımayan kentlerde, öyle kaybolasım var ki, bir deniz kenarında üzerimi hüzünle gömesim var."