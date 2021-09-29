Ömür Ceylan'ın Ömürlük Şarkılar Şarkılaşan Ömürler kitabı raflardaki yerini aldı. Kesit Yayınları aracılığıyla okurlarıyla buluşan kitap, müziğe dair keyifli bir okuma sunuyor.

Yazar Ömür Ceylan, hikâye türünde yazdığı bu kitapta her kuşağın aklında yer etmiş şarkıların geçmişten bugüne yolculuğunu anlatıyor. Şaheser değerindeki on şarkı, ustalarının hikâyeleriyle birleşerek okuru geçmişe doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

Ömür Ceylan’ın akıcı anlatımını ve müzik sevgisini harmanlayarak kaleme aldığı ÖmürlükŞarkılar, Kemani Tatyos’dan Faruk Nafiz Çamlıbel’e, Yusuf Nalkesen’den Zeki Müren’e kadarTürk musikisinin altın isimlerini bir araya getiriyor.

Okurlar, her bölüme eşlik edenillüstrasyonlardaki mekân ve portreler sayesinde görsel bir şölen yaşarken özel hazırlanmışkare kodları okutarak şarkıların dinlenebileceği Spotify listesine de ulaşabilecekler.

DOYUMUSZ OKUMA ZEVKİ

Şarkı sözleriyle teknik bilgileri aktarmasının yanı sıra hikâye anlatmadaki yeteneğini desergileyen yazar, şarkıların yazıldığı dönemlere, tarihin satırlara gizlenmiş izlerine ve acılarlasevinçlere ilham olan kişilere de değinerek doyumsuz bir okuma zevki vadediyor.

"SAYGI VE BAĞLILIK VESİKASI"

"Bu öyküler ve şiirler, şarkıların ebedî diriliğine sığınılarak kaleme alınmış birer saygı ve bağlılık vesikası olarak kabul edilmelidir."

Ergül Tosun

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