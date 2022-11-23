Ömür Kahraman'ın Torbayla Bir Ömür kitabında sağlık önerileri

Dr. Ömür Kahraman'ın yazdığı Torbayla Bir Ömür kitabı, hasta deneyimiyle yazılmış, Stomalı yaşamaya dair ilk ve tek kitap olma özelliği taşıyor.

Ömür Kahraman, Torbayla Bir Ömür kitabında çocukluğundan başlayarak yaşadığı hastalığın tüm evrelerini, yaşamındaki dönemeçleri açık yüreklilikle anlatıyor.

Stoma ile tanışmasından sonrasında ise torbayla yaşamın her ayrıntısını, stomalı kişilere, yakınlarına tavsiyelerini, kısaca bu süreçteki tüm duygularını paylaşıyor.

Hayatı kendisine verilen bir armağan olarak seçmiş bir insanın başka hayatlara dokunma gayretinin sonucu bu kitap. Biz sağlık çalışanlarına ve sağlığı ile ilgili zorluklar yaşayanlara çok güzel mesajlar içeriyor.





Yalnız değilsiniz mesajı

Ömür Kahraman, bu kitabıyla yaşadıklarını anlatarak herkese el uzatıyor ve yalnız değilsiniz diyor.

Stoma kişinin başına kullanılmasını zorunlu kılan bir hastalık gelmediği sürece bilemeyeceği hatta belki de adını bile duymayacağı bir şey…





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Yeniden cesaretini bulanlar için

Ömür Kahraman bu zorunluluğu yaşamış kişilerden biri. Onlarca ameliyat, yıllarca yaşanan zorluklar ve tüm bunlara karşın yaşama dört elle sarılan, güçlükleri yenen, yeniden başlama gücünü ve cesaretini bulan bir kahraman...





