Ömür Sabuncuoğlu’nun Sizin Öykünüz kitabında, ünlülerin bilinmeyenleri

Ömür Sabuncuoğlu’nun gelirini kız çocuklarının eğitimine bağışlanacak kitabı 'Sizin Öykünüz'de Türkiye'de önde gelen ünlülerin bilinmeyen hikayeleri yer alıyor.

Ekranların başarılı ve sevilen oyuncularından olan, Amerika’da doğup büyüyen Kerem Bursin çocukluğunda ismi ile ilgili yaşadığı çok özel hikayesini tüm içtenliğiyle Ömür Sabuncuoğlu’nun kitabında ilk kez anlattı.

Çocukken İngiliz ve Amerikan okullarında okuyan Kerem Bursin, sınıfındaki Frank’ler ve Jack’lerin arasında tek Kerem oluşunun onu çocukken nasıl etkilendiğini kaleme alan Bursin, adını telaffuz edemeyen arkadaşlarının yanında kendini iyi hissetmediğini satırlara döktü.

Çocukken sık sık keşke daha Amerikan bir ismim olsa diye düşündüğünü yazan Bursin, zaman içinde isminden nasıl vazgeçmediğinin etkileyici hikayesini de Ömür Sabuncuoğlu’nun kitabında açıklıyor.

"KEREM GİBİ OLMAK"

İsmi nedeniyle çocukluğu boyunca kendini dışlanmış hisseden Bursin, isminin büyük şair Nazım Hikmet’in şiiri Kerem Gibi Olmak’tan geldiğini babasından öğrendiğinde ismiyle nasıl barıştığını, babasının ismiyle ilgili ona söylediklerini tüm içtenliğiyle okuyuculara aktarıyor.

Ömür Sabuncuoğlu’nun kitabı "Sizin Öykünüz'de yaşadığı tüm süreci aktaran Bursin, Nazım’ın "Kerem Gibi Olmak" şiirinden dizelerle öyküsünü noktalıyor.

"İSMİNİ DEĞİŞTİR"

Oyuncu olmak istediği dönemde menajerlerin ve cast direktörlerinin "İsmini Değiştir" şeklinde kendisine sürekli aynı şeyi söylediğini anlatan Bursin, bu fikre nasıl boyun eğmediğini ifade ederken, o dönemde beraber olduğu kız arkadaşının başarılı bir seslendirme sanatçısı olan babasının ismini değiştirme konusunda onu nasıl etkilediğini, Kerem olarak kalmanın Kerem gibi olmanın aslında ne kadar özel olduğunu fark ettiğini anlatıyor.