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    Onkoloji hastası çocuklara için rehber kitap: Onkolojide Çocuk Beslenmesi ve Yemek Tarifleri

    Onkolojide Çocuk Beslenmesi ve Yemek Tarifleri kitabı, onkoloji hastası çocuklar için rehber niteliğinde.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 10:45
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 12:05
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    Onkoloji hastası çocuklara için rehber kitap: Onkolojide Çocuk Beslenmesi ve Yemek Tarifleri

    İnsan vücudunun sağlıklı bir şekilde hayatta kalması ve devamlılığını sürdürebilmesi için beslenme önemlidir. Özellikle beslenmenin yeterliliği, hastalıklardan korunma ve iyileşme sürecini etkileyen önemli unsurlardan biridir. Onkoloji tedavisi gören çocuklar için doğru ve yeterli beslenme tedavi sürecinde çok önem taşıyor.

    Doğru beslenme ile hastalar, ilaçların yan etkilerini daha az hissederek tedavide önemli bir başarı yakalıyor. Bu doğru beslenmeye rehber olacak bilgilerin yer aldığı kitap , “Onkolojide Çocuk Beslenmesi ve Yemek Tarifleri” Remzi Kitabevi etiketiyle tüm raflarda ve kitap satış noktalarda yerini aldı.

    Onkoloji hastası çocuklara için rehber kitap: Onkolojide Çocuk Beslenmesi ve Yemek Tarifleri #1

    Kitabın yazarları...

    Rehber kitap

    Yazar Sibel Güngör, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergün Alış, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji uzmanı Prof. Dr Fatih Erbey ve Elif Soydamal bilgileriyle çocuklara ve ebeveynlere önemli bir rehber oluyor.

    Onkoloji hastası çocuklara için rehber kitap: Onkolojide Çocuk Beslenmesi ve Yemek Tarifleri #2

    Uygulanabilir yemek tarifleri

    Kitap, onkoloji tedavisi gören çocuklar için ebeveynlere yol göstermeyi ve destek olmayı amaçlayan bilgilerle birlikte tedavilere ve yan etkilerine göre uygulanabilir yemek tariflerini de bir arada sunuyor.


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