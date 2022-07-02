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    Orhan Duru'dan yalın öyküler: Kazı

    Türk öykücülüğünün usta ismi Orhan Duru'nun hikayeleri hayattan damıtılmış satırlar bütünüdür. Kazı da olduğu gibi...
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2022 - 09:39
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    Orhan Duru'dan yalın öyküler: Kazı

    Kazı, klasik öykünün kalıplarını bozarak yeni bir anlatı dili geliştiren 1950 Kuşağı’nın ele avuca sığmaz yazarı Orhan Duru’nun onuncu öykü kitabı. Kitaba adını veren büyük öykü Kazı'da yazar hüzünlü bir ruh haliyle geçmiş zamanın izini sürüyor; çocukluk ve okul yıllarının zaman ve mekânlarında yürüttüğü kazılardan çıkan yaşantıları öyküleştiriyor.

    Öbür öykülerdeyse günlük yaşamın düşlerle sarmalanmış parçaları büyük bir ustalıkla kristalize ediliyor.

    Orhan Duru dan yalın öyküler: Kazı #1

    Sayfa: 80

    "Büyük kentler gelmiyor bana"

    "Büyük kentler iyi gelmiyor bana. Oralarda düşlerimi de yitiriyorum. Karanlık sokaklarda geziyorum, çöplükler arasında dolaşıyorum, kirli ve zehirli hava kokluyorum, yorgunluktan ölü gibi gelip yatıyorum ve sabah hiç düş görmemiş gibi uyanıyorum. Belki görüyorum ama anımsamıyorum. Anımsama düşün bir parçası. Bir düşü anımsamıyorsam neye yarar?"


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