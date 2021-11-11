Orhan Kemal'in birinci olduğu yarışmada ikinci olan bir öykücü: Fahri Erdinç

Orhan Kemal'in birinci olduğu yarışmada ikinci olan bir öykücü: Fahri Erdinç

Sabahattin Ali'nin isteği üzerine öykü yazmaya başlayan Fahri Erdinç, pek çok eseri edebiyatımıza kazandırdı. Erdinç, Orhan Kemal'le yarıştığı yarışmada ikinci olmasıyla adını kısa sürede duyurdu.

Fahri Erdinç, 35 yıl önce aramızdan ayrıldı...

Büyük yazarı sevgi ve saygıyla anıyoruz. Fahri Erdinç, Sabahattin Ali'nin yönlerdirmesiyle öykü yazmaya başladı. Kısa sürede adını duyuran yazar, Orhan Kemal'in de yarıştığı yarışmada ikincilik derecesini elde etti.

Bu dereceyle birlikte edebiyat çevrelerinde adı sıkça duyulan Fahri Erdinç, daha çok yazmaya ve üretmeye devam etti. Bugün usta yazarın 35'inci ölüm yıl dönümü. Bu vesileyle Fahri Erdinç'in hayatına ve edebiyatına mercek tutuyoruz.

Fahri Erdinç, 1 Ocak 1917'de Akhisar'da doğdu. Babası, Ankara kökenli Çandıroğulları Ailesi'nden, öğretmen Halil Yaşar'dı. Annesi, Erdinç'i dünyaya getirdikten bir yıl sonra veremden öldü.

Sonradan, bu kaybın, anasızlığın bilincine varmak, üvey analı kalabalık bir aile ortamında büyümek, çocukluk uykularının çoğunu alan tütüncülük çilesi ve giderek bir yıl da tenekeci çıraklığı, ilkokul öğrencisi Erdinç'i vaktinden önce olgunlaştırdı ve yaşamı daha yakından tanımasına yol açtı.

KONSERVATUAR YILLARI...

1930'da Balıkesir Öğretmen Okulu'na girdi. 1936-37 ders yılında Afyon'un Sandıklı ilçesinin Ürküt köyünde öğretmenliğe başladı.

Buradaki üç çalışma yılı, mesleksel uğraşların dışında, köyü kasıp kavuran bir gerici hocayla savaşım içinde geçti. Erdinç, 1938-39 ders yılında baba mesleğini bırakarak, sınavını kazandığı Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde öğrenci oldu.

SABAHATTİN ALİ İLE TANIŞIKLIĞI

Bu bölümde öğretim üyesi olan Sabahattin Ali ile tanıştı. Aynı yıl yazmaya başladığı ilk öykülerinde, onun öğütlerinden çok yararlandı.

Erdinç, konservatuvardaki katı yönetime ve bazı ayrıcalıklara itirazları yüzünden, biraz da geçim sıkıntılarının zorlamasıyla, öğrenimini bırakmak zorunda kaldı.

Yeniden mesleğine döndü. Ama arada yedek subaylığını yaptıktan sonra, 1943'te mesleğinden tamamen ayrıldı.

Sayfa: 220

İLK ESERLER...

Bir süre yapı yerlerinde taşeron kâtibi ve puvantör olarak çalıştı. Böylece, daha ilk yazı denemelerinde toplumun tabanındaki insanların yazgısını konu edinen Erdinç, onları köyde, kışlada ve kentte, iş yaşamında yakından tanımış oluyor, gözlem ve izlenimlerini artırıyordu. 1946'da Ankara'da bir yapı yerinden, sınavını kazandığı devlet radyosuna geçti.

Temsil kolunda üç yıl çalıştı. Bu arada Şen Olasın Halep Şehri (İstanbul-1945) adlı şiir kitabından sonra Ankara'da "Seçilmiş Hikâyeler Dergisi" (1948, sayı 8) onun öyküleriyle özel sayı çıkardı.

Sayfa: 256

FAHRİ ERDİNÇ ÖLDÜ

1965'te Bulgaristan vatandaşı, 1973'te Bulgaristan Yazarlar Birliği üyesi oldu. Yurt dışına çıkışından 1969'a kadar, yapıtları kendi ülkesinde okura ulaşamadı. 1970'li yıllarda Türkiye'deki dergilerin şiir ve öykülerine yer vermesiyle yeniden okur önüne çıktı.

Bu yıllardan ölümüne değin kimi yapıtları kitap olarak da yayınlanma fırsatı buldu. Ama bu girişimler süreklilik göstermediği gibi, son 20 yılda yine kesintiye uğradı. Fahri Erdinç, 1986'da 11 Kasım Sofya'da öldü.

Ergül Tosun

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