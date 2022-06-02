Orhan Kemal'in tek kitapta toplanan üç eseri tiyatroya uyarlanacak

Orhan Kemal'in Nâzım Hikmet'le 3,5 Yıl, Arkadaş Islıkları ve Tersine Dünya adlı eserleri tiyatroya uyarlanarak.

Orhan Kemal’in Nâzım Hikmet’le 3,5 Yıl, Arkadaş Islıkları ve Tersine Dünya adlı eserleri Işık Öğütçü tarafından tiyatroya uyarlanarak bu kitapta bir araya getirildi.

Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü’nün ilk gençlik yıllarında, bir izleyici ve uyarlamacı olarak edindiği tecrübeyle meydana getirdiği Üç Oyun’u okurken, usta yazar Orhan Kemal’in bu eserleriyle tiyatro sahnesinde de karşılaşmış olacaksınız.

Sayfa: 395

İki büyük usta

İki büyük ustanın dostluğu ve arkadaşlığı bilinen bir gerçek olmakla birlikte, iki yazar aynı zamanda cezaevi arkadaşıydılar. Hatta öyle ki, Nazım Hikmet Orhan Kemal'i roman yazmaya itti. Çünkü Orhan Kemal edebiyat hayatına ilk olrak şiirle başlamak istemiş ama Nazım Hikmet, Kemal'in şiir değil roman yazması yönünde telkin etti.