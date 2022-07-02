Orhan Pamuk’un Veba Geceleri romanı sesli kitap oldu

Türkiye’nin ilk Nobel ödüllü yazarı Orhan Pamuk’un eserleri sesli kitaba dönüştürüldü.

İlk olarak son kitabı “Veba Geceleri”nin sesli formatı ile edebiyat severler ile buluşan Orhan Pamuk’un romanları, bugüne kadar 60’tan fazla dile çevrilerek, 100’den fazla ülkede yayınladı.

Nobel Edebiyat Ödülü de dahil ulusal ve uluslararası pek çok ödülünün sahibi olan ve 2006 yılında Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 insanı arasında gösterilen Orhan Pamuk’un son kitabı ‘Veba Geceleri’, yerli sesli kitap platformu olan Dinlebi tarafından sesli kitaba dönüştürüldü.

İHA'da yer alan habere göre; ilk sesli kitap ‘Veba Geceleri’ oldu Orhan Pamuk’un son beş yıldır üzerinde çalıştığı son kitabı Veba Geceleri, 1901 yılında 3’üncü Veba Pandemisi döneminde Osmanlı’nın 29. Vilayeti Minger Adası’nda geçiyor.

Hem sürükleyici bir siyaset ve aşk romanı hem de Pamuk’un salgın, karantina, devlet ve birey konularını bir masal havasıyla tartıştığı bu tarihi roman Dinlebi Sesli Kitap uygulaması ile edebiyat severlerle buluşuyor.

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Çok satan romanalrın yazarı

Sadece Dinlebi uygulaması üzerinden erişilebilecek “Veba Geceleri”nin seslendirmesi ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Erdem Akakçe tarafından yapıldı.

Orhan Pamuk’un Sessiz Ev, Beyaz Kale, Kara Kitap, Yeni Hayat, Benim Adım Kırmızı, Kar, Masumiyet Müzesi, Kafamda Bir Tuhaflık ve Kırmızı Saçlı Kadın gibi çok satan romanları da önümüzdeki dönemde sesli kitap severlerle buluşacak.