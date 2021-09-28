Orhan Veli Alıcı'nın Eşkıyaşk romanında İnce Memed benzerliği

Yazar Orhan Veli Alıcı'nın 2013'te piyasaya çıkan Eşkıyaşk romanında, Yaşar Kemal'in İnce Memed kitabında geçen karakterlerin aynı olması tartışma yarattı.

Orhan Veli Alıcı'nın, Dervişin Sırrı isimli roman çalışmasından sonra yazmış olduğu Eşkıyaşk adlı ikinci romanı, Altınpost Yayınları tarafından 2013'te yayınlandı.

Cumhuriyetin ilk yıllarının betimlendiği bu romanda sosyal eşkıyalık olgusu üzerinde de durulmuş olup, bir eşkıyanın dağa çıkışı ve yaşadıkları sade ve akıcı bir dille anlatılmış.

Oldukça dikkat çekici olan bu romanın sonunda ise hayli ilginç bir karakterle karşılaşılmakta...

SAFİYE MEMED İNCE MEMED Mİ?

Romanın kahramanı Ali'yi öldürmeye çalışan Safiye Memed'in, bazı araştırmacıların iddiasına göre İnce Memed olduğu ileri sürülmekte.

Nitekim Yaşar Kemal'in İnce Memed adı altında yazdığı romana konu olan ve bizzat esinlendiği karakterin Safiye Memed olduğu sınırlı sayıdaki insan tarafından bilinmekte, bu durum bazı araştırma kitaplarında anlatılmaktaydı.

Bu romanla beraber daha önce haberleştirilen "Safiye Memed" acaba "İnce Memed" miydi sorusu tekrar sorulmaya başlanacak gibi.

Ergül Tosun

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