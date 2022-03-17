Orhan Veli'nin şiirleri müzikle bir araya geliyor

Orhan Veli'nin şiirleri müzikle bir araya geliyor

Türk edebiyatının önemli eserlerinin müzik ile buluştuğu dinletilerde bu ay Orhan Veli şiirleri yer alacak.

Türk edebiyatının önemli eserlerinin müzik ile buluştuğu dinletilerde bu ay Orhan Veli şiirleri yer alacak. “Gün Olur, Alır Başımı Giderim” başlıklı dinleti, 21 Mart Pazartesi sanatseverlerle İş Sanat'ın video paylaşım platformu kanalında buluşacak.

Çoğunlukla insan ve doğa sevgisinin yer aldığı şiir dinletisini Metin Belgin seslendirdi. Dinletiyi, Atilla Birkiye düzenledi ve Mehmet Birkiye sahneye uyguladı.

Serdar Yalçın'ın şairin şiirlerinden bestelediği eserlerini ise Deniz Erdoğan Likos (soprano), Zafer Erdaş (bas), Ferhat Ferat (gitar), Engin Gürkey (perküsyon), Kubilay Sezerel (klavye), Yiğit Şen (kontrbas) seslendiriyor.

VİDEOYLA İZLENEBİLECEK

Müzikle şiirin iç içe geçtiği dinleti, ilk gösterim tarihi 21 Mart Pazartesi, saat 20.30'dan itibaren kültür merkezinin video paylaşım platformu kanalından izlenebilecek.