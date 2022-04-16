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    Osamu Dazai’nin edebi intihar mektubu: İnsanlığımı Yitirirken

    İnsanlığımı Yitirirken, Osamu Dazai’nin uzun yıllara yayılan edebi intihar mektubunun son bölümü.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2022 - 10:13
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    Osamu Dazai’nin edebi intihar mektubu: İnsanlığımı Yitirirken

    Yirminci yüzyıl Japon edebiyatının önde gelen yazarlarından, sıradışı hayatıyla da meşhur Osamu Dazai, intiharından hemen önce tamamladığı, Japonya’nın en çok okunan romanlarından İnsanlığımı Yitirirken’de topluma dahil olmayı beceremeyen, her şeyi eline yüzüne bulaştıran, çevresindeki herkesi hayal kırıklığına uğratmaya mahkûm bir ötekinin acıklı hikâyesini anlatıyor.

    Dazai’nin yaşamıyla çokça paralellik taşıyan romanda, kendini çocukluğundan beri bir başarısızlık abidesi olarak gören, aristokrat bir ailenin oğlu Oba Yozo hem evde hem de okulda büründüğü soytarı”rolüyle var olmaya çalışır.

    Osamu Dazai’nin edebi intihar mektubu: İnsanlığımı Yitirirken #1

    "Utanç..."

    Bir itiraf niteliğindeki üç bölümden oluşan hatıratında alkolizmle, geyşalarla, sonuçsuz kalan intiharlarla dolu, “utanç” yüklü yaşamının günahını çıkarır.

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    Kitap@ensonhaber.com.tr


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