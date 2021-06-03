Oscar Wilde'nın Dorian Gray'in Portresi romanını Hamdi Koç anlattı

Deniz Yüce Başarır’ın Ben Okurum'un yeni bölümünün odağına; sıradışı yaşamın tüm renkleriyle İrlandalı oyun, öykü ve roman yazarı, şair Oscar Wilde ve onun tek romanı Doian Gray'in Portresi var.

Oscar Wilde'ın tek romanı ve en bilinen eseri olan Dorian Gray'in Portresi, güzelliğiyle herkesi etkileyen ama yozlaşmış bir adamın kötülük, aldatmaca ve skandallarla örülü hikâyesini gözler önüne seriyor.

Kendisi yerine portresinin yaşlanmasını isteyen Dorian'ın bu dileğinin gerçekleşmesi üzerine tüm hayatı değişir. Bu sırrın ağırlığı gün geçtikçe arttığından, Dorian'ın zulümleri ve ahlâksızlığı da aynı derecede artar.

Oscar Wılde

YAYINLAYALI 130 SENE OLDU

Yeni bölümde Başarır’ın konuğu olan yazar Hamdi Koç, Wilde’ın zamana kafa tutan romanıyla ilgili; "İyi şeyler kaybolmuyor. Zaman her zaman iyi sanatın lehine çalışıyor. Zalimler önünde sonunda kaybediyorlar. Koskoca İngiliz adaleti ve İngiliz toplumu 1890’lardan bugün nerelere geldi. Ve ne haksızlıklara uğramış insanlar, devletin zulmüyle boğuşmak zorunda kalmış insanlar, edebiyatçı bile olsa, roman bile yazmış olsa, kazanan her zaman onlar oluyor ve tabii romanın, şiirin kendisi… Dorian Gray’in Portresi’ de öncelikle bu açıdan önemli bence." Yorumunu yapıyor ve ekliyor: "130 sene olmuş yayımlanalı. Hâlâ en köşebaşı kitaplardan bir tanesidir. Herkesin bildiği bir roman ismidir."

HAMDİ KOÇ KONUK OLDU

Sohbetle bilgiyi buluşturan podcast serisi “Ben Okurum”un yeni bölümü, Dünya Edebiyatı’nın en provokatif yazarlarından birini, İrlandalı oyun, öykü ve roman yazarı, şair Oscar Wilde’a ve onun tek romanı Dorian Gray’in Portresi’ne odaklanıyor.

Deniz Yüce Başarır, bölüm konuğu yazar Hamdi Koç ile birlikte imza attığı neşeli sohbette yazarın cesur ve pervasız hayatından olayları da paylaşıyor.

Ne de olsa, hayatının üç yılını homoseksüellik ve ahlaksızlık suçlamasıyla hapiste geçirmiş bir sanatçı sözkonusu...

Hamdi Koç

DORİAN GARY'IN PORTRESİ

Ressam Basil Hallward’ın genç ve güzel bir delikanlı olan Dorian Gray’e tutkusu ve bu tutkuyu onun resmini yaparak sanatına aktarma çabalarından yola çıkan roman, Basil’in arkadaşı Lord Henry’in devreye girmesiyle bambaşka bir yöne doğru gelişir.

GENÇLİK VE GÜZELLİK

Lord Henry, Dorian’ı hayattaki en önemli şeyin gençlik ve güzellik olduğu konusunda ikna edecek, onu hayatın zevklerini kendine hiçbir sınır koymadan yaşamaya çağıracaktır. Kısacası, "Ben Okurum" dinleyicilerini gotik ve felsefi bir roman, Oscar Wilde’ın parlak zekâsı ve neşeli bir sohbet bekliyor.

"FEVKALADE BİR ROMAN"

Bölüm konuğu Hamdi Koç, Oscar Wilde’ın duruşu için "Bir sanatçının inadı, korkusuzluğu, asla gururundan, inançlarından ödün vermemesi, kendi ahlakına olan sadakati, ki başkaları onu ahlaksız olarak görüyorlar, çok önemli bir yol açıyor." derken Dorian Gray’in Portresi’ni ise "Fevkalade bireyci, fevkalade cesur bir çaba; yerleşik ahlaka karşı direkt bir saldırı… Hayat sizin düşüncelerinizden ibaret değil, sizden ibaret değil, ben de varım, biz de varız diyen bir tavır. O bakımdan son derece övgüye değer bir roman." diye anlatıyor.

KİTABIN CAZİBESİ

Romanın en önemli yanlarından birinin, gerçek bir sanat eserinin zamanın bütün engellerini yenebileceğini göstermesi olduğunu söyleyen Koç "Kitaptaki hiçbir kusur, kitabın cazibesini azaltmıyor. Bu da başka bir büyüsü Dorian Gray’in Portresi’nin." diyor.

Ergül Tosun

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