Oscar Wılde'nin saplantılar kitabı: Bay W.H.'nin Portresi

Saplantı, cinsel kimlik, edebiyat tarihi temaları çevresinde şekillenen bir macera: Bay W.H.'nin Portresi...

Shakespeare'in Soneler'ini ithaf ettiği W.H.'nin kim olduğuna dair yüzyıllardır üretilen teorilerden biri, Wilde'ın kalemiyle saplantı, cinsel kimlik, edebiyat tarihi temaları çevresinde şekillenen sürükleyici ve gizemli bir maceraya dönüşüyor.

Wilde'ın edebi bir gizemin perdelerini araladığı bu eseri, aynı zamanda dönemin eşcinselliğe dayalı katı önyargılarına da cüretkâr bir meydan okuma niteliğindedir. Shakespeare'in Soneler'ini ithaf ettiği gizemli W.H.'nin kim olduğu yüzyıllardır edebiyat çevrelerinin epeyce kafa yorduğu bir konudur.

Wilde'sa ortaya atılan sayısız teoriden edebiyat eleştirmeni Thomas Tyrwhitt'inkini, skandal etkisi yaratan romanına konu alır.

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Cinsel kimlik

W.H.'nin Willie Hughes adlı genç bir aktör olduğu ve Shakespeare'in bu genç adama âşık olduğu teorisine kafayı takıp araştırmaya koyulan başkarakter Erskine, araştırmaları sırasında kendi cinsel kimliğini de ister istemez mercek altına alır.

Yazar hakkında...

Wılde, 1854'te İrlanda'nın Dublin kentinde doğdu. Edebiyatla yakından ilgili, aydın bir ailenin oğluydu. 1878'de "Ravenna" adlı uzun şiiriyle Newdigate Ödülü'nü kazandı. 1881'de yayımladığı şiirler, Dante Gabriel Rossetti ve John Keats'in etkisindeydi. 1884'te Constance Lloyd'la evlendi ve bu evlilikten iki çocuğu oldu.

Bu dönemde yayımladığı Mutlu Prens ve Diğer Öyküler, masal ve romantik alegori alanındaki ustalığını ortaya koyuyordu. Tek romanı Dorian Gray'in Portresi, masal ve öykü kitapları Lord Arthur Savile'in Suçu ve Nar Evi 1891'de yayımlandı. İlk başarılı oyunu Leydi Windermere'in Yelpazesi ertesi yıl, Salome ise 1893'te basıldı.

Cinsel yöneliminden ötürü suçlanarak iki yıl yattığı hapishanenin insanlık dışı koşullarını işlediği Reading Zindanı Baladı 1898'de okuyucuyla buluştu. Wilde, bir kulak enfeksiyonunun neden olduğu şiddetli bir beyin iltihabı sonucu 1900 yılında Paris'te öldü.