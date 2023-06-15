Osman Balcıgil, Türkiye’nin ilk primadonnası Cahide Sonku’yu anlatıyor Biyografik romanların usta yazarı Osman Balcıgil; Celile, Sabahattin Ali, Suat Derviş ve Afife Jale gibi yakın tarihimizin çok önemli isimlerinden sonra şimdi de Cahide Sonku’nun romanıyla okurlarına edebi bir ziyafet sunuyor.

ensonhaber.com

Güzelliği ve yeteneğiyle kısa sürede milyonların dikkatini çeken Cahide, zamanla bütün Türkiye’nin Cahide’si halini aldı ve döneminin en başarılı sanatçılarından biri olarak öne çıktı. Yalnızca sanat dünyasına adımını attığı tiyatro ile değil oynadığı filmlerle de adından söz ettiren güzel sanatçı yapımcılık ve yönetmenlik yaparak da başarılara imza attı.

Türkiye’nin ilk primadonnası Cahide Sonku’nun inanılması zor yükseliş ve düşüş öyküsünü anlatan Kızıl Çengi kitabını bir solukta okuyacaksınız.

Türkiye’de tiyatronun ve sinemanın inşa edilmeye çalışıldığı yılların bir ürünü olan güzel yıldızın şansı ne yazık ki başladığı gibi devam etmedi…

Sanatsal ve toplumsal hayatın olduğu kadar siyasal hayatın da değişimine en yakından tanıklık edenlerden biri olan Cahide’nin yaşamını okurken Türkiye’nin 40’lı yıllarından başlayarak geçirdiği dönemleri çok daha iyi anlayacaksınız.

Cahide Sonku’nun inanılması zor yükseliş ve düşüş öyküsü, toplumsal hayatımızın kendine özgü labirentlerinde gizlidir.

Bütün Türkiye’nin Cahidesi'ydi...

On üç yaşında adımını attığı Darülbedayi’de, rakiplerini geride bırakmayı, ilk ve biricik primadonna olmayı becerdi.

Çok az sayıda oyuncuya nasip olabilecek doğal yeteneğe ve güzelliğe sahipti. Bu özelliklerine zekâsını ve çalışkanlığını ekledi.

Altın yıllarını yaşayan Türk Tiyatrosu’nun ve kuruluş aşamasındaki Türk Sineması’nın tartışmasız “1 Numara”sı oldu.

Çok ama çok para kazandı.

Sayfa: 472

Sıra dışı bir hayat...

Örnekleri sadece ABD’de görülebilecek tarzda bir hayat yaşadı. Türkiye’nin playboyları, geçeceği değil, geçme ihtimali olan yollara bile kırmızı halı döşetti.

Ayakkabılarından şampanyalar içildi. Bütün takıları, ayakkabıları, çantaları, kıyafetleri Paris ya da Londra’dan getirtildi. Zaman içinde, hediye edilen son model otomobillere bile burun kıvıracaktı.

Her çıkışın bir inişi vardır

Cahide Sonku’nun düşüşü de tıpkı yükselişi gibi meteor hızıyla gerçekleşecekti. Ünlü yıldız zaman içinde alkolün bataklığına gömülecek, Beyoğlu’nun izbelerinde yitip gidecekti.

Osman Balcıgil, tıpkı öteki çok okunan biyografik romanları Celile, Yeşil Mürekkep, İpek Sabahlık ve Afife Jale’de olduğu gibi, bu kez de Kızıl Çengi’de, Cahide Sonku’dan hareketle Türkiye toplumunun derinlerine iniyor.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com