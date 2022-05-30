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    Osman Balcıgil'den Matilt Manukyan’ın nefes kesen macerası

    Dönem romanlarının usta yazarı Osman Balcıgil yeni kitabıyla bizi, Türkiye’nin emperyalizmin cenderesinde kan kaybettiği 70’lerin ortalarına götürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 11:55
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    Osman Balcıgil'den Matilt Manukyan’ın nefes kesen macerası

    Balcıgil’in yeni kitabına ana karakter olarak seçtiği ünlü gazetecinin, Londra’da Holly ile karşılaşmasıyla fitili ateşlenen roman bambaşka duraklardan geçerken okurlarına da sürükleyici bir macera yaşatıyor.

    Bir peep show yıldızı olan Holly, İstanbul’a gelip Matilt Manukyan’ın genelevlerinden birinde çalışmaya başlayacak, zaman içinde aslında gerçeğin hiç de göründüğü gibi olmadığı ortaya çıkacaktır...

    Sihirli değnek

    Ünlü genelev maması Manukyan, dudak uçuklatan müthiş servetini yapıp yıllarca Türkiye’nin en çok vergi ödeyen patronu olurken, hangi sihirli yolları izlemiş, bir başka deyişle kendisine hangi sihirli değnek dokunmuştur?

    Asala'ya mercek...

    Melek, Terörist, Fahişede sadece Manukyan’la değil kırk iki Türk diplomatını tuzak kurarak şehit eden ASALA’yla da hiç tahmin etmeyeceğiniz bir biçimde karşı karşıya geleceksiniz.

    Dönem romanları alanında, yazdığı bütün kitaplarıyla okuyucularında tiryakilik yaratan Osman Balcıgil bu kez de Melek, Terörist, Fahişe’yle ses getirecek.

    Osman Balcıgil den Matilt Manukyan’ın nefes kesen macerası #1

    Sayfa: 408

    Tarihsel gerçekler

    Tarihsel gerçeklerin ışığında, yaşamış ve kurmaca karakterlerin sürüklediği bu romanı okurken de tıpkı öteki Balcıgil romanlarında olduğu gibi "Bilmediğim ne çok şey varmış" diye düşüneceksiniz.


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