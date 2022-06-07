Petrol
119.59
0.07%
Euro
17.9413
1.13%
Dolar
16.7339
0.97%
Altın
995.14
1.47%
Borsa
2634
-0.54%
Bitcoin
498.527
-4.71%
BTXN Coin
11.27
-7.39%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Osmanlı İmparatorluğu'unda Emek ve İktidar

    Osmanlı İmparatorluğu’nda emek ve sermaye arasında değişen güç ilişkileri ve bu ilişkilerde devlet aktörlerinin oynadığı rol hakkında değerli bilgiler sunan Emek ve İktidar kitabı...
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 16:11
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 16:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Osmanlı İmparatorluğu'unda Emek ve İktidar

    Osmanlı İmparatorluğu’nda Emek ve İktidar kitabında Can Nacar, 1872-1912 yılları arasında tütün işçilerinin çalışma deneyimlerine ve bu bağlamda işyeri yöneticileri ve devletle olan ilişkilerine odaklanmaktadır.

    On binlerce kişinin çalıştığı Osmanlı tütün endüstrisi, ele alınan dönemde imparatorluk çapında hızla büyürken tütün mağazaları ve fabrikaları birçok işçi eylemine sahne olmuştur.

    Emek ve İktidar bu eylemler ile ilgili detaylı bir analiz sunarak işçilerin daha iyi çalışma ve yaşam koşulları sağlamak için verdikleri çetin mücadeleyi ortaya koymaktadır.

    Emek ve sermaye

    Osmanlı İmparatorluğu’nda emek ve sermaye arasında değişen güç ilişkileri ve bu ilişkilerde devlet aktörlerinin oynadığı rol hakkında değerli bilgiler sunan bu kitap, Osmanlı ve İngiliz arşiv belgelerinin ve süreli yayınların da içinde olduğu birincil kaynaklara dayanmaktadır.

    Osmanlı İmparatorluğu unda Emek ve İktidar #1

    İşçilerin mücadelesi

    Osmanlı İmparatorluğu’nda Emek ve İktidar, Osmanlı tütün işçilerinin işverenleriyle, devletle ve Osmanlı toplumunun geri kalanıyla olan dinamik ilişkilerini mercek altına alan son derece önemli ve orijinal bir çalışma.

    Kaynak özelliğinde çalışma

    Can Nacar, Osmanlı işçilerinin duygularına, kaygılarına, umut ve öfkelerine çok nadir ve çok kıymetli bir pencere açıyor. Nacar’ın bu mükemmel incelemesi, Osmanlı sosyal tarihçiliğinin ulaştığı yeni aşamanın sevindirici bir örneği.


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    İSKİ'de görev değişimi
    Gündem

    İSKİ'de görev değişimi

    Nureddin Nebati: Konut satışlarındaki fırsatçıların canına okuyacağız
    Ekonomi

    Nureddin Nebati: Konut satışlarındaki fırsatçıların canına okuyacağız

    Görüş Bildir