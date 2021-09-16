Osmanlı'nın fetih ve askeri gücünü anlatan kitap: Uyvar Kuşatması 1663

Kahraman Şakul'un okuru sıkmayan üslubu ve ebadıyla, görsel malzemesi bol ve kaynakçası, oldukça zengin askerî tarih dizisinin ikinci eseri: Uyvar Kuşatması 1663.

Uyvar Kuşatması 1663. Nitelikli, her kesime hitap eden, aynı zamanda akademik ve zengin kaynakçalı bu eser ile görsel savaş tarihi trendine “merhaba” diyoruz. Dinamik tasarımı ve zengin görselleriyle öne çıkan Görsel Osmanlı Savaş Tarihi Kitaplığı’nda Uyvar'ı, Çehrin, Kandiye ve Viyana gibi 17. yüzyıl Osmanlı Kuşatmaları takip edecek; vitrinde İmparatorluğun bilinen ama yeteri kadar üzerinde durulmamış, tabiri caizse kıyıda kalmış zaferleri bir arada yer alacak.

HAFIZALARDA YER EDİNEN KUŞATMA

1663 Uyvar Kuşatması, Osmanlı ile Habsburglar arasındaki anlaşmazlık sonucu tarihin sayfalarına işlenen bir askerî harekâtın adı. Bugün Slovakya topraklarında kalan Uyvar, imparatorluğun uzun hafızasında önemli bir yer tutuyor.

BÜYÜK BİR KUŞATMA

Bu uzak şehir, Osmanlı ordusunun komutanı, “büyük vezir” Köprülü Fazıl Ahmet Paşa’nın öncülüğünde gerçekleşen kuşatma sonucu ele geçilir. Macaristan ve Balkan ülkelerinden getirilen sipahilerle güçlendirilir ve tam bir askerî garnizona dönüştürülür.

OSMANLI'NIN ASKERİ GÜCÜ

Bu bakımdan Uyvar, 17. yüzyıl Osmanlı’sının Avrupa’nın içlerine kadar nasıl ilerlediğinin resmidir.

Askerî tarih alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Kahraman Şakul, bu çalışmasında, bir kuşatmanın izinde, Osmanlı tarihinin askerî, ticarî, dinî yaşamından kesitler sunuyor.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com