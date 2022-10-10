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    Öykünün ustası Cemil Kavukçu'dan sıradan insanların iç dünyalarına yolculuk

    Edebiyatımızın usta öykücüsü Cemil Kavukçu, yeni öykü kitabı Boş Zamanlar'da sıradan insanların iç dünyalarına nüfuz ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 12:51
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 13:08
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    Öykünün ustası Cemil Kavukçu'dan sıradan insanların iç dünyalarına yolculuk

    Boş Zamanlar, edebiyatımızın usta öykücüsü Cemil Kavukçu'nun yeni kitabı. Küçük ayrıntılardan katı gerçekleri çekip çıkaran, gölgesi koca bir yaşama vuran bir anıyı ince ince işleyen yazar her zamanki gibi iç dünyaların derinlerine nüfuz ediyor.

    Gerçeklik ve yaşananlar

    Toplumun farklı katmanlarından kişilerin sanrılı gerçekliklerine, sıkıntı ve çilelerine, bağımlılıklarına, yaşadıkları küçük yerlerden kurtulma hayallerine ve sürgün edilmişliklerine ışık tutan yazar bir kez daha görünürdeki gerçeklik ile yaşananlar arasındaki uçurumları gözler önüne seriyor.

    Öykünün ustası Cemil Kavukçu dan sıradan insanların iç dünyalarına yolculuk #1

    Sayfa: 80

    Tadımlık...

    "Burası neden çok tanıdık geldi sana? Çocukluğunun ıssızlığını bulman ve unuttuğun kokuları duymandan olsa gerek. Evlerden birinde biber kızartılıyor, sokak aralarında çocuklar oynuyor, yaşlı kayalar ise acı çekiyordu. Girdiğin bir kahvede ortaya verdiğin selam askıda kaldı. Müşterisi değişmeyen mekânın yabancısısın."

    Öykünün ustası Cemil Kavukçu dan sıradan insanların iç dünyalarına yolculuk #2

    Yazar hakkında...

    Cemil Kavukçu, 1951'de İnegöl'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Öyküleri, 1980'den bu yana çeşitli dergilerde yayınlandı.

    Çeşitli ödüller kazandı

    Patika adlı eseriyle 1987'de Yaşar Nabi Nayır Öykü Ödülü'nü, 1996'da Uzak Noktalara Doğru adlı öykü kitabıyla Sait Faik Hikâye Armağanı'nı, 2009'da Angelacoma'nın Duvarları adlı anlatısıyla Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'nü, 2013'te de Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nü kazandı.


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