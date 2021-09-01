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Oyuncu Greta Gerwig’in sevdiği kitaplar
- Haber Merkezi
- 01.09.2021 - 09:43
Frances Ha ve Mistress America filmlerinden tanıdığımız Greta Gerwig, kendi yazıp yönettiği ilk filmi Lady Bird’le bu yıl çok ses getirdi.
Gerwig’le beraber En İyi Yönetmen dalında Oscar’a sekiz yıl aradan sonra ilk defa bir kadın aday gösterilmiş oldu (Gerwig ayrıca Oscar tarihi boyunca En İyi Yönetmen adayı olan beşinci kadın).
Gerwig Lady Bird’de üniversiteye gitmeye hazırlanan bir kızın kendini tanıma sürecini anlatıyor. Özellikle anne-kız ilişkisinin karmaşık dinamiğini, ağır gelgitlerini başarılı bir şekilde ele alan film, Hollywood’da eşine az rastlanan türde bir kadın hikâyesi.
KİTAPLARI DA SEVİYOR
Güzel oyuncu filmleri kadar kitapları da çok seviyor ve bunun için 10 kitaptan oluşan öneri listesi oluşturmuş.
Greta Gerwig
KADIN TEMALI KİTAPLAR
Gerwig için öne çıkan kitapların da kadın yazarların kadın hikâyelerini anlatan eserleri olması haliyle hiç şaşırtıcı değil.
10 KİTAP
İşte Gerwig’in en sevdiği 10 kitap...
Middlemarch, George Eliot, Deniz Feneri, Virginia Woolf Geceyi Anlat Bana,Djuna Barnes The Idiot, Elif Batuman,The Death of the Heart, Elizabeth Bowen,The White Album, Joan Didion Amerikana, Chimamanda Ngozi Adichie The Dud Avocado, Elaine Dundy, Lives of Girls and Women, Alice Munro
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com