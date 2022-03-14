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    Özcan Şahin’in yazdığı Malcolm X-Benim Olan Tek Şey Günahlarımdır kitabı

    Özcan Şahin’in yeni kitabı Malcolm X-Benim Olan Tek Şey Günahlarımdır, ünlü aktivistin hayatını mercek altına alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 10:31
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    Özcan Şahin’in yazdığı Malcolm X-Benim Olan Tek Şey Günahlarımdır kitabı

    Günümüz Amerikasında hala suikastı ile ilgili dava devam ederken, ölümü günümüzde hâlâ birçok yönüyle aydınlatılmamış, karanlık ilişkiler ve komplolarla dolu bir olay olarak tarihe geçen Malcolm’un hayatı, insanın ırkçılık üzerine yeniden düşünmesini sağlıyor.

    Atalarının beyaz köle efendileri tarafından konulan ‘Little’ soyadını reddeden, Afrika’dan köle olarak getirilen siyahların soy ismini simgelediğini düşündüğü “X” soyadını alan, kısa süren yaşamını mücadeleyle geçiren Malcolm’un yaşamının dönüm noktalarına yakından bakmak ve “beyaz Amerika’nın kâbusu” olma yolunda ilerlerken yaşadıklarına tanıklık etmek isteyen herkes bu kitabı mutlaka okumalı.

    Hitap becerisi yüksek, cesur, etkileyici, mücadeleci ve inatçı bir adam değildi o sadece... Malcolm X, bir azınlık mensubu olarak haklarının peşinden koşma cesareti gösteren ve bu yolda geri adım atmadan, insani değerlere sahip çıkmak uğruna hayatını gözden çıkarabilen ilham dolu bir siyahiydi. İnsanca yaşamak için yaşamını tehlikeye atabilecek kadar davasına bağlı biri...

    Özcan Şahin’in yazdığı Malcolm X-Benim Olan Tek Şey Günahlarımdır kitabı #1

    Sayfa: 176

    BENİM OLAN TEK ŞEY GÜNAHLARIMDIR

    Malcolm X’in mücadeleyle dolu kısacık hayatının hikâyesi değildir sadece. İnsani hakların ve değerlerin kıymeti, bu yolda verilecek mücadelenin önemi ve gerekliliği üzerine “ötekileştirilme” tehdidine karşı takınılabilecek en büyük ve en tesirli tavrın ne olabileceğinin çok katmanlı bir sorgulanmasıdır da aynı zamanda...

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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