Öz'e Dönüş kitabıyla kendinize dönüşün kapılarını aralayın

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Modern yaşamlar depresyon ve sıkıntılarla örülüdür. Ekonomik, sosyal ve siyasal problemler ger gün bizi meşgul eden ve bazen de bunalıma sevk eden durumları içerir. İşte tam da burada harika bir kitap devreye giriyor. Thema Bryant'ın kaleme aldığı Öz'e Dönüş kitabı, sizi bu sorunlarla başa çıkmayı öğretecek.

Dr. Thema Bryant’ın yeni eseri Öz'e Dönüş, okuyuculara içsel bir keşif yolculuğuna çıkma fırsatı sunuyor. Bu kitap, kaybolmuş hissettiğinizde kendinize nasıl döneceğinizi, ruhsal sağlığınızı nasıl güçlendireceğinizi ve geçmişin yaralarını nasıl iyileştireceğinizi anlatan kapsamlı bir rehberdir.

Geçmişin izlerini geride bırakmak ve gerçek kimliğinizi bulmak için Dr. Bryant’ın sunduğu etkili yöntemleri içeren Öz'e Dönüş, yaşamın zorluklarıyla başa çıkmanın yollarını gösterirken, okuyucularını duygusal zekalarını geliştirmeye ve manevi derinliklerini keşfetmeye davet ediyor.

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ÖZE GERİ DÖNÜŞ

İnsanın fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan sağlıklı olabileceği tek yer, özüdür, yani merkezidir. Özünden sapan ya da buradaki dengesini yitiren insan, hastalanır ve yardıma ihtiyaç duyar. Dolayısıyla gerçek iyileşme, ancak öze geri dönüşle mümkündür.

Geçmişten gelen yaralar, hayal kırıklıkları, travmalar, stres, korku ve aşırı kaygı, insanı özünden koparan çok güçlü faktörlerdir.

DEPRESYON VE DUYGU DEĞİŞİKLİKLERİ

Depresyon, duygu durum değişiklikleri, davranış bozuklukları, bağımlılık, duygusal açlık, sağlıksız ilişkiler, tatminsizlik, isteksizlik ve tükenmişlik gibi yaşam kalitesini hayli düşüren zorlayıcı sorunlar, özden kopuşun acıklı sonuçlarıdır.

Psikolog Thema Bryant’ın kaleme aldığı Öze Dönüş, yaşamla daha anlamlı bir ilişki kurmak ve özünüze dönmek için kullanabileceğiniz bütün geçerli yolları açıklıyor.