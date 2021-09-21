Özgür Aras'ın Bazı Aşlar Yenik Başlar romanı üzerine

Özgür Aras’ın yeni kitabı Bazı Aşklar Yenik Başlar, İnkılâp Kitabevi’nden çıktı…

Hastalıklı bir ilişkinin pençesinde hayata yeniden tutunmaya çalışan birinin öyküsü… Her şeyi geride bırakıp gerçek aşkın peşine düşüyor. Ancak içinde kendini durmadan aşağı çekmeye çalışan mutsuzluklara alışık bir Deniz var. Özgür Aras’ın yeni kitabı Bazı Aşklar Yenik Başlar, Yılın Aşk Romanı olmaya aday.

UZAK SÖZDE ŞARKILAR

Meslek hayatında müzik, televizyon, eğlence ve sanat camiasında hatırı sayılır bir tecrübeye sahip olan ve pek çok ünlü ismin iletişim danışmanlığını yapıp, yönettiği krizlerle sayısız başarılara imza atan; yazdığı kitaplar, İstanbul gece hayatına kazandırdığı mekânlar, ses getiren sosyal sorumluluk kampanyaları ve aldığı sayısız ödülle adından sıkça söz ettiren ünlü iletişim danışmanı, yazar Özgür Aras, İnkılâp Kitabevi tarafından yayınlanan 12’nci kitabı “Bazı Aşklar Yenik Başlar'da, değersizlik duygusuyla baş etmeye çalışırken ilişkilerinde durmadan sınırları zorlayan Deniz’in öyküsüyle günümüzün dürüstlük, sadakat ve şefkatten uzak sözde aşklarını anlatıyor.





SARSICI BİR ROMAN

Bazı Aşklar Yenik Başlar, psikolojik öyküleri ilmek ilmek işlenmiş karakterleri ile satır aralarında kendinizi bulacağınız ve sonunda her şeye rağmen gerçek aşka inanacağınız sarsıcı bir roman.

AŞK...

Aşk insanı değiştirmeli mi, tamamlamalı mı? Şifacı rolü ile giriyorsak bir başkasının yaşamına, o ilişkiden fayda gelir mi? İyileşmemiş biri, bir başkasına mutluluk getirir mi? Yalnızlık bir kader mi yoksa seçimlerimiz mi taşır bizi o istenmeyen durağa?





GERÇEK AŞK NEDİR

Tüm bu sorulara yanıt ararken Güneş, aslında gerçek aşkın nasıl olması gerektiğini de öğreniyor, geride bırakarak yalan sevdaları, gelip geçici hevesleri… Ne de olsa Bazı Aşklar Yenik Başlar…

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com