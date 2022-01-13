P. Djèlí Clark'ın Yakarış Çemberi romanı

P. Djèlí Clark, Yakarış Çemberi’nde kaderini kendi eline almaya karar verip, 20. yüzyıl Amerika’sının kötülüklerine karşı ön saflarda savaş veren üç siyahi kadının hikayesini anlatıyor.

1915 yılında, D. W. Griffith’in meşhur filmi Bir Ulusun Doğuşu vizyona girdi. Ancak kimse D. W. Griffith’in bir büyücü, Bir Ulusun Doğuşu’nun da Amerikan halkının kalbinin en derinliklerinde saklı tuttuğu nefreti gün yüzüne çıkarmak için yapılmış bir büyü olmasını beklemiyordu.

Amerika’ya yayılan nefret dalgasından güçlenerek beslenen Klan, bir kez daha tehlikeli hâle gelmeye başlamıştı.

Ve bu sefer yanlarında cehennemden şeytanlar getirmişlerdi. Neyse ki Maryse Boudreaux’nun büyülü bir kılıcı ve ters düşmek istemeyeceğiniz arkadaşları vardı.

KİTAP HAKKINDA GÖRÜŞLER

"Son yıllarda okuduğum en güçlü ve etkileyici spekülatif kurgulardan biri.”

Tochi Onyebuchi

"P. Djèlí Clark istese bile kötü bir kitap yazamaz. Yakarış Çemberi, temelinde çok ciddi bir hikâye anlatsa da müthiş eğlenceli bir kitap."

Victor LaValle

"Yakarış Çemberi, Amerika’nın kâbus gibi geçmişine balıklamasına bir dalış."

Annalee Newitz

BAD'NİN IRKÇI GEÇMİŞİ

Bir yandan içki kaçakçılığı yapan Maryse, bir yandan da arkadaşlarıyla birlikte Klan’ın dünyaya çağırdığı şeytanları avlayıp gerisingeri cehenneme gönderiyordu. Ancak bu sefer karşılaşacakları düşman her zamankinden daha güçlü ve dehşet verici olacaktı. Yakarış Çemberi, Amerika’nın ırkçı geçmişinin suratına atılan bir yumruk.