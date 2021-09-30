Platon'un tanıklığında hocası Sokrates'in Savunması kitabı

Platon hocası Sokrates idam edilmeden önceki savunmasını Sokrates'in Savunması adlı kitabında anlatıyor. Sokrates idam edilirken arkasında hiçbir yazılı eser bırakmadı ama bu görev öğrencisine kaldı.

İnsanların koşullanmalarıyla "dalga" geçtiği iddiasiyla Baldıran zehri içilerek idam edilen Antik Yunan filozofu Sokrates'in öğretileri ve felsefesi, günümüzde bile geçerliliğini korumakta ve üzerine tartışılmaktadır.

İnsanları Tanrılara ve yönetime karşı "kışkırttığı" gerekçesiyle yargılanan Sokrates, savunmasını yaparken yanında sürekli duran öğrencisi ise Platon'dur. (Eflatun, diğer adıyla)

Platon, hocası savunmasını yaparken o meşhur savunmasını Sokrates'in Savunması adıyla kitap olarak yazdı ve günümüze kadar ulaştı.

Sayfa: 60

AFFEDİLMEYİ KABUL ETMEDİ

Sokrates, savunduğu düşüncelerinin sonuna kadar arkasında olduğunu her defasında dile getiriyordu. Bunun yanında Sokrates'in davasından vazgeçmesi için telkinlerde ve önerilerde bulunuldu.

Pişman olup, hatasından vazgeçmesi halinde onu affedeceklerini söyleyenleri dikkate almadı ve ölüme gitti.

Platon

İNSANLARA SINIRLARINI ÖĞRETMEK

Sokrates, kendisinde hiçbir bilgelik olmadığını ileri sürerken de asıl yapmak istediği şey, karşısındaki insana sınırlarını öğretmektir.

Bunu, özellikle yaşadığı toplumdaki kabul görmüş, önemli insanlara yaparak kendisi için çok önemli olan toplumsal görevini de yerine getirir.

Sokrates, Baldıran zehrini içerken...

AT SİNEĞİ BENZETMESİ

Yaşadığı kenti, soylu ve güzel olmasına rağmen miskinlikten kurtulamayan bir ata, kendisini ise onu uyandırmaya ve ayaklandırmaya çalışan bir at sineğine benzetmesi de bundandır.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com