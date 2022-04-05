Pandemi Sonrasında Türkiye Yeni Dünya Düzeni: Sil Baştan kitabı

Emrihan Aydın’ın pandemi ile birlikte değişen sosyal ve ekonomik koşulları ve bunun yarattığı fırsatları ele aldığı dördüncü kitabı Pandemi Sonrasında Türkiye Yeni Dünya Düzeni: Sil Baştan...

Emrihan Aydın, Üniversitelinin Başucu ve Kamu ve Özel Sektörde Kurumsal Yönetim Modeli kitabından sonra dördüncü kitabıyla okuyucuyla buluşmaya hazırlanıyor. Pandemi Sonrasında Türkiye Yeni Dünya Düzeni: Sil Baştan adlı kitapta, pandemi ile birlikte açılan yeni çağda yaşanacak geçiş sürecinde gerekli alt yapılan oluşturulabilirse Türkiye’nin yeni dünya düzeninde süper güç olacağı iddiası bulunuyor. Bunun için devlet ölçeğinde, sivil toplum kuruluşları, özel sektör olarak neler yapılması gerektiğinin yol haritasıda kitapta yer alıyor.

Kimine göre birileri aylar öncesinden biliyordu, kimine göre yıllar öncesinden planlandı, kimi ise doğal afet olduğunu düşünüyor. Sebebi ve kaynağının ne olduğunu bilemeyiz lakin pandeminin dünya tarihinde bir milat olduğu konusunda hemfikiriz. Bir çağın kapandığı, yeni bir çağın açıldığı bir büyük bir olay hem de. 2019 yılına kadar doğru kabul ettiklerimizin doğru olmadığı hatta yanlış olduğu; yanlış kabul ettiklerimizin ise yanlış olmadığı hatta doğru olduğu ortaya çıktı.

GÜÇLÜ OLARAK BİLİNEN ÜLKELER

Güçlü olarak bilinen ülkelerin aslında kağıttan birer kule olduğu ve bir pandemi rüzgarıyla yıkıldığını, aslında gücünü algılardan oluşturduğu ve dünyada tiyatral bir düzenin kurulu olduğunu gördük.

Gerçek ile algı arasındaki farkı çok daha belirgin şekilde fark eder olduk. Tüm dünyanın sessizliğe büründüğü dönemde, evlerimizde izole olmuşken, dünya ülkelerinin, şirketlerinin, tüm kurum ve kuruluşların gerçek gücünün görmüş olduk.

Algı maskeleri düştü, gerçekler göründü! Bugüne kadar hiçbir zaman tüm dünya aynı anda sınav olmamıştı. Birçok devlet, kurum ve kuruluşun bu sınavdan başarılı olamadığını gördük. Pandemi sonrası ise bambaşka bir hayat bizi bekliyor.





DÜNYANIN KURAL KORUYUCULARI

Devletler, kurum, kuruluş ve şirketler bugüne kadar ki alışkanlığını kenara bırakacak ve yeni dünya düzeninde başarılı olmaya çalışacak. Başarılı olanlar ayakta kalırken; uyum sağlayamayanlar tarihin tozlu raflardaki yerini alacak. Bazı devletler ise uyum sağlamanın ötesinde yeni dünya düzeninde kural koyucu olacaklar. Ülkemizin kural koyucu olması için geç kalmadık. Hatta geç kalmaya bile geç kalmadık. Kısa sürede yeni düzene uyum sağlayıp hızlı şekilde ilerleyebilirsek, dünyada kural koyucu konumuna gelebiliriz.

