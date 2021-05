Pandemide en çok edebiyat kitapları tercih edildi

Pandemide geçen bir yıl boyunca kitapseverler en çok edebiyat içerikli kitapları tercih etti. Araştırma-inceleme kitaplarında ise düşüş yaşandı.

Koronavirüsün patlak vermesiyle birlikte dünyada olduğu gibi ülmemizde de birtakım önlemler alındı. Geçen yıl mart ayından başlayan Covit hastalığı henüz def edilmiş değil.

Eve kapandığımız bir yıl boyunca vatandaşlar kitaplara sığındı. En çok tercih edilen kitaplar ise edebiyat ağırlıklı oldu. Bunun yanında araştırma ve inceleme kitaplarına olan ilgi ise azaldı.

Pandemi sırasında yaşanan gerginlik ve belirsizlik evlere kapanmamızın birinci yıldan itibaren online kitap siparişleriyle hareketlenme başladı. Sektörde pandemi döneminde kitabevlerinin kapalı olması nedeniyle satışlar yayınevlerinin web satış sitelerine ya da online satış sitelerine kaydı.

ONLİNE SATIŞLARDA ARTIŞ

Yayıncılık sektörünün yüzde 21-22 oranındaki online satışlar bu dönemde yüzde 100’e yakın artışlar gözlenirken pazardaki satışlardan aldığı pay yüzde 45’ler civarında oldu.

İNCELEME KİTAPLARINDAKİ DÜŞÜŞ

Çocuk ile ilk gençlik kitaplarındaki artış yüzde 5 civarındayken araştırma inceleme kitaplarında artış gözlenmedi, tam tersine düşüş var. Sektörde çok satan ilk 500 kitap üzerinde ise yüzde 50 oranında bir ciro artışında söz edilebilirken genel olarak çeşitlikte düşüşler yaşandı.

TERCİH EDİLEN EDEBİYAT KİTAPLARI

Körlük - Jose Saramago, Kırmızı Kedi Şeker Portakalı - Jose Mauro De Vasconcelos, Can Sineklerin Tanrısı - William Golding, İş Kültür Hayvan Çiftliği - George Orwell, Can Kırmızı Pazartesi - Gabriel Garcia Marquez, Can Bir İdam Mahkûmunun Son Günü - Victor Hugo, İş Kültür Cesur Yeni Dünya - Aldoux Huxley, İthaki Hiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir - Hakan Mengüç, Destek Fahrenheit 451 - Ray Bradbury, İthaki Fareler ve İnsanlar - John Steinbeck, Sel

EDEBİYAT DIŞI

Bir Ömür Nasıl Yaşanır? - İlber Ortaylı, söyleşi: Yenal Bilgici, Kronik Kitap Ben Kazanmadan Bitmez - Bircan Yıldırım, Destek Asla Vazgeçme Asla - Ali Türkşen, Kırmızı Kedi Otuz Milyon Kelime - Dana Suskind, Beth Suskind, Buzdağı Aşk ile Anı Seyretmek - Sadettin Ökten, Kemal Sayar, Turkuvaz Kararı Ben Veririm - Esra Ezmeci, Destek İyi Hissetmek - David Burns, Psikonet Sapiens -Yuval Noah Harari, Kolektif İnsanın Anlam Arayışı - Victor E. Frankl, OkuyanUs Tüfek, Mikrop ve Çelik - Jared Diamond, Pegasus