Paola Vitale'nın çocuk kitabı: Acaba Bu Nedir?

Paola Vitale'nın çocuk kitabı: Acaba Bu Nedir?

Biyolog Paola Vitale ile ressam Rossana Bossù’nun işbirliği sonucu ortaya çıkan Acaba Bu Nedir?’

Koç Üniversitesi Çocuk (KÜ Çocuk) tarafından yayımlanan Acaba Bu Nedir?' de, bir biyolog ve bir ressam, hücrelerdeki uzun yolculuğun izlerini arıyor. İtalyanca aslından çevrilen kitapta, yeryüzündeki tüm yaşamın ortak hikâyesini okuyoruz.

Biyolog Paola Vitale ile ressam Rossana Bossù’nun işbirliği sonucu ortaya çıkan Acaba Bu Nedir?’de, yeryüzündeki yaşamın kökenine doğru, hücrelerde uzun bir yolculuğa çıkıyoruz.

Sayfa: 48

MERAK DOLU KİTAP

Merak duygusunu her sayfada canlı tutan rengârenk çizimler eşliğinde –embriyonik gelişim, DNA araştırmaları, doğal seçilim gibi konuyla ilgili bilimsel temellerin de ayrıntılarıyla ayrıca ele alındığı kitapta– dünya üzerindeki tüm canlıları birbirine bağlayan ortak hikâyeyi okuyoruz.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com