Paris ve Londra'nın öyküsünü İki Şehrin Hikayesi romanında anlatan romancı: Charles Dickens İki Şehrin Hikayesi romanıyla bilinen, Paris ve Londra arasında gidip gelen romanın yazarı Charles Dickens, 153 yıl önce hayatını kaybetti. Yazarın kitabı yayınlandığında 200 milyondan fazla sattı, günümüzde bile çok okunan klasiklerin başında geliyor.

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İngiltere Portsmouth’da 1812 'de hayata gelen Charles Dickens, Victorya çağının önde gelen edebiyatçılarındandır. Realizmin bütün özelliklerini eserlerine yansıtan Dickens, toplumcu gerçekçi satırlarıyla edebiyat dünyasında unutulmazlar arasında yerini aldı. Ünlü romancı 153 yıl önce hayatını kaybetti. Yazdığı eserlerle adını kısa sürede duyuran Charles Dickens'ı saygıyla anıyoruz...

Ünlü yazar, yaşadığı süre boyunca eleştirmenler ve edebiyat çevreleri tarafından çok beğenildi. Nitekim günümüzde bile eserleri çok okunan yazarların başında gelmektedir. Yazarın babası borçları yüzünden hapis cezası aldığında Dickens, erken yaşlarda çalışmaya başladı, okuldan ayrılmak zorunda kaldı.

İngiliz Edebiyatı’nın güçlü yazarı Charles Dicknes’ın en önemli eseri olan İki Şehrin Hikâyesi, önde gelen dünya klasikleri arasındadır. Fransız Devrimi’ne giden süreçte yaşanan tüm olay ve karakterler bütün açıklığı ve acımasızlığı ile gözler önüne serilir.

1859’da Dickens’ın gazetelerde tefrika ettiği bu ölümsüz eseri, umudun içindeki karanlığı ve karanlığın içindeki umudu görmemizi sağlar.

Paris’teki karanlık günlerin yanında Londra’daki aydınlık günler anlatılır. Toplumun her kesiminden insanları konu edinen eser, bugüne geldiği gibi geleceğe de bütün önemiyle aktarılacaktır kuşkusuz.

Toplumcu gerçekçi yazar

İngiltere Portsmouth’da 1812 'de hayata gelen Dickens, Victorya çağının önde gelen edebiyatçılarındandır. Realizmin bütün özelliklerini eserlerine yansıtan Dickens, toplumcu gerçekçi satırlarıyla edebiyat dünyasında unutulmazlar arasında yerini almıştır.

Romancılık dışında 20 yıl gazete yönetti, makaleler yazdı. Toplam 15 roman ve 5 de kısa öykü kaleme alarak ne kadar üretken bir isim olduğunu kanıtlamıştır.

Toplumsal sorunları derinlemesine işleyen yazar, çocuk hakları ve diğer ana sorunlar üzerine kalem oynattı, topluma yön verdi.

Gittikçe ünlenen bir kalem ustası

Dickens, 1836'da yayınlanan The Pickwick Papers romanı ile büyük üne kavuştu. İlk romanından sonra kısa sürede uluslararası çapta tanındı.

Mizahi ve eleştirel bakış açısı eserlerinin çok okunmasını sağladı. Keskin gözlem gücüyle eserlerini yazan Dickens’ın 1843 yılında yazdığı tarihi romanı A Christmas Carol, en etkili eserlerinden biri oldu.

Dünya Edebiyatı’nın önemli yazarları arasında yer alan Tolstoy, George Orwell gibi yazarlar tarafından övüldü. Övgülerin yanında yergilerin de hedefinde olan Dickens’a en sert eleştiriyi İngiliz romancı Virginia Woolf ve Oscar Wilde yaptı.

İki yazarın da ortak eleştirisi Dickens’ın eserlerinin psikolojik derinlikli eksikliği ve zayıf kurgusu olmuştur.

Küskünlüğe neden olan Amerika notları

Bay Pikvik'in Serüvenleri isimli kitabını 1837’de yayınlayan yazarın adı, entelektüel çevrelerde sık sık konuşulmaya başlandı.

Charles Dickens, 1840’da seyahatlere çıktı. Bu seyahatlerin en ünlüsü ise Amerika’ya yaptığı gezi olmuştur. Amerika’da kendisini sevgi seliyle karşılayan halk, daha sonra Dickens’a küsecekti.

Bu küskünlüğün nedeni ise yazarın Amerika dönüşü kaleme aldığı Genel Okur İçin Amerika Notları yazısı oldu. Yazısında eleştirilerde bulunan Dickens, kendisini sevgiyle karşılayan Amerika halkı tarafından tepkilere neden oldu.

Seyahatlerini sıklaştıran Dickens, son zamanlarda iyice yorulmuştu. Ama yine de yazmaya, üretmeye devam etti. Gadshill’deki evinde inzivaya çekilen yazar 1870’te şöhretinin zirvesindeyken hayatını kaybetti.

Londra ve Paris'in hikayesi

Tarihi roman özelliğiyle öne çıkan İki Şehrin Hikâyesi, 1789 Fransız İhtilali’nde sonra yaşanan süreçleri mercek altına alan yazar, burjuva ve aristokrasi sınıfları arasındaki kanlı çatışmaları gözler önüne seriyor. Yönetmen Jack Conway tarafından 1935 yılında filme uyarlanan İki Şehrin Hikâyesi, en dramatik eserlerin başında geliyor.

Dickens, etkileyici romanında devrimde ölen binlerce masum insanın dramlarını İngiliz toplumuna aktardı. İhtilal öncesinde haksız biçimde hapis yatan Doktor Alexandre Manette, kızı ve damadı üzerine gelişen olay örgüsü, devrimin olumsuzluklarından paylarını alan ana karakterlerdir. Her gün birçok insanın kafası giyotinle buluşuyordu.

Okunması gereken roman

Paris ve Londra arasında gidip gelen roman, edebi hazzın yanında okurlara tarihi bir gerçekliği sunuyor. Charles Dickens’ın ününe ün katan kitap basıldığında 200 milyondan fazla satarak eşine az rastlanır bir başarıya ulaşmıştır. Tüm zamanların en çok okunan eserlerden olan İki şehrin dramatik öyküsünü mutlaka okuyun.