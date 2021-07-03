Paul Auster'ın Kırmızı Defter kitabının Cenevre hikayesi

Amerikalı yazar Paul Auster'ın Kırmızı Defter kitabı henüz taslak halindeyken Cenevre'de bulunan çevirmen Minür Göle'ye hediye ediliyor. Göle de kitabı kısa sürede çevirerek Türkçeye kazandırıyor.

Bu küçük kitabın küçük bir macerası var. Yazar, çevirmen, gezgin Münir Göle, bir dönem Cenevre’de yaşamış; doğal olarak, kentin kitapçılarıyla da haşır neşir olmuş. Bu kitapçılardan birinde, Gaziantep doğumlu yaşlı bir Ermeni kadın çalışıyormuş…

Kadın, Paul Auster hayranıymış. Kitabevine her uğradığında söyleşiyormuş onunla Münir Göle, doğduğu yerlerin uzak dilini duymak iyi geliyormuş kadına. Can Yayınları'ndan Faruk Duman'nın haberine göre, kitabın haikayesi bir hayli ilginç...

Bir gün kadın Paul Auster’la tanıştığını, onunla uzun uzun sohbet ettiğini, ünlü yazarın da kendisine daha basılmamış bir öyküsünün daktilo kopyasını armağan ettiğini haber vermiş.

KIRMIZI DEFTER'İN ÖYKÜSÜ

Kırmızı Defter adlı bu öykünün bir de fotokopisini vermiş çevirmenimize. O da hemen çevirip öyküyü Can Yayınları’yla paylaşmış. Kırmızı Defter, dünyada ilk kez, 1993 yılında, 12. İstanbul Kitap Fuarı’nda yayımlanmış, bir cep kitabı olarak.

BİLİNEN BİR POZ...

Arka kapaktaki fotoğraf, Gaziantepli yaşlı Ermeni kitapçının duvarına astığı posterden. Auster’ın çok bilinen bir pozu. Ama Cenevre’den İstanbul’a, öyküler, fotoğraflar, sürekli çoğalıyor, yeni anlamlar kazanıyor, değil mi?

Ergül Tosun

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