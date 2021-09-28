Paul Joseph Gulino ve Connie Shears’ın ortak kitabı: Senaryo Yazım Bilimi

Paul Joseph Gulino ve Connie Shears’ın birlikte kaleme aldığı Senaryo Yazım Bilimi, Küsurat Yayınları etiketiyle raflarda.

Belki profesyonel hayatınızda belki de gündelik hayatta hikâyelerle haşır neşir olmuşsunuzdur. Bu ortak noktamız! Şimdi sizi daha önce hiç ilgilenmediğinizi düşündüğümüz bir alana davet ediyoruz.

Psikoloji ve sinema bölümlerinden iki doçent bir araya gelir ve hikâye anlatma stratejilerinin ardındaki sinir bilimine dair ufuk açıcı bir yolculuğa çıkarlar.

İşten çıktınız, yorgun argın eve geldiniz. Koltuğun karşısında uyuklarken ne zamandır izlemeyi ertelediğiniz o filmi açtınız.

Aslında öylesine bakıp geçecektiniz ama izlediniz son jeneriği görene dek ve uyudunuz. Gündelik döngünüzü tamamlayıp ertesi güne başladınız.

MUTLU MUSUNUZ?

Evet, şimdiye kadar her şey normal akışında ama otobüsle işe giderken neden dün akşam izlediğiniz filmdeki ana karakteri düşünüyorsunuz ki? Neden esas oğlanla bağ kurdunuz ve sonunda kazandığı için mutlusunuz?





BEYNİMİZDE NE OLUYOR?

Beyninizde neler oluyor? Keşke elinizin altında bir görüntüleme cihazı olsa, bu süreçleri görebilseniz…

Durun, korkmayın bu bir tıp kitabı değil. Hollywood mükemmel formülü hiç bulamayacak belki ama hikâye anlatıcılığıyla ilgilenen herkes için hayatı kolaylaştıracak bir sırrımız var.

SENARYO YAZIM TEKNİĞİ

Senaryo Yazım Bilimi, bir senaristin ya da film yapımcısının kullanabileceği etkili stratejilere dair bilimin neler söylediğine ve onları etkili kullanmanın yollarına dayanan ileri düzey senaryo yazımı.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com