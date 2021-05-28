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    Pauline Harmange'dan es geçilmemesi gereken kitap

    Pauline Harmange'den heyecan verici… bir özgürlük çağrısı. Harmange’ın yazını kadınlara ve onların yeteneklerine sarsılmaz bir inançla dolup taşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2021 - 10:33
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    Pauline Harmange'dan es geçilmemesi gereken kitap

    Kadınlar, bilhassa da feministler uzun zamandan beri erkek düşmanlığıyla suçlanıyor. Kadınlarsa bu iddiayı içgüdüsel olarak reddediyor, ne de olsa geçmişte bundan çok daha azı yüzünden kazıklarda yakıldılar.

    Peki ya erkeklere güvenmemek, onlardan hoşlanmamak -ve evet, belki de nefret etmek- cinsiyetçiliğe karşı etkili bir cevapsa?

    ERKEKLERİ SEVMEME HAKKI

    "Erkekleri sevmeme hakkımız olmalı," diyen Harmange bu kitapta, kişisel düzeyde değil de genel anlamda kadınların erkeklerden hoşlanmama ve onlara güvenmeme hakkına sahip olması gerektiğini savunurken, kadın dayanışmasına yönelik modern tavırları sorguluyor.

    Pauline Harmange dan es geçilmemesi gereken kitap #1

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    Sayfa: 104

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

    DAYANIŞMAYI HEDEFLEYEN KİTAP

    Bu bağlamda Erkeklerden Nefret Ediyorum; feminizm, cinsiyetçilik ve kadınların her gün maruz kaldığı eril baskı üzerine kaleme alınmış, dayanışmayı ve kız kardeşliği kucaklayan, es geçilmemesi gereken bir metin.

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