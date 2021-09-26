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    Paulo Coelho yeni çıkan kitabını Mete Gazoz'a adadı

    Paulo Coelho son kitabı Okçu'nun Yolu'nu 2020 Tokyo Olimpiyat şampiyonumuz milli okçu Mete Gazoz için imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2021 - 10:24
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    Paulo Coelho yeni çıkan kitabını Mete Gazoz'a adadı

    Mete Gazoz'a kitabını imzayan Brezilyalı yazar Coelho çektiği videoda ona şu sözlerle seslendi: "Mete Gazoz... Okçuluğun dâhisi. Bu sana adadığım ilk kitabım. Bu kitap hayatımızı daha iyi anlamanın bir yolu olarak okçuluk sanatına bakışımın ifadesidir."

    Paulo Coelho yeni çıkan kitabını Mete Gazoz a adadı #1

    BİR YAŞAM FELSEFESİ

    23 Eylül'de Can Yayınları etiketiyle yayınlanan Okçunun Yolu'nda Paulo Coelho, yaşam felsefesini kurmacayla buluşturuyor ve hayatın her alanına uygulanabilecek bir öğreti ve ilkeler bütünü sunuyor.

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