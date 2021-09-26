Paulo Coelho yeni çıkan kitabını Mete Gazoz'a adadı

Paulo Coelho son kitabı Okçu'nun Yolu'nu 2020 Tokyo Olimpiyat şampiyonumuz milli okçu Mete Gazoz için imzaladı.

Mete Gazoz'a kitabını imzayan Brezilyalı yazar Coelho çektiği videoda ona şu sözlerle seslendi: "Mete Gazoz... Okçuluğun dâhisi. Bu sana adadığım ilk kitabım. Bu kitap hayatımızı daha iyi anlamanın bir yolu olarak okçuluk sanatına bakışımın ifadesidir."





BİR YAŞAM FELSEFESİ

23 Eylül'de Can Yayınları etiketiyle yayınlanan Okçunun Yolu'nda Paulo Coelho, yaşam felsefesini kurmacayla buluşturuyor ve hayatın her alanına uygulanabilecek bir öğreti ve ilkeler bütünü sunuyor.