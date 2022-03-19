Petrol
107.96
1.24%
Euro
16.36
0.23%
Dolar
14.79
0.60%
Altın
913.93
-0.36%
Borsa
2144
0.50%
Bitcoin
614.862
2.16%
BTXN Coin
39.35
0.25%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Bulutlu 3 C

    Paulo Coelho'nun adıyla özdeşleşen romanı: Simyacı

    Dünyaca ünlü romancı Paulo Coelho'nun Simyacı romanı, yazarın en çok okunan ve bilinen eserlerinin başında geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2022 - 12:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Paulo Coelho'nun adıyla özdeşleşen romanı: Simyacı

    Simyacı, dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho’nun üçüncü romanı. 1996 yılından bu yana Türkiye’de de çok okundu, çok sevildi, çok övüldü bu kitap.

    Bir büyük Doğu klasiği olan Mevlânâ’nın ünlü Mesnevî’sinde yer alan bir küçük öyküden yola çıkarak yazılan bu roman, yüreğinde çocukluğunun çırpınışlarını taşıyan okurlar için bir klasik  yapıt haline geldi.

    "YAZGINA NASIL EGEMEN OLACAKSIN"

    Simyacı, İspanya’dan kalkıp Mısır piramitlerinin eteklerinde hazinesini aramaya giden Endülüslü çoban Santiago’nun masalsı yaşamının öyküsü. Ama aynı zamanda bir nasihatnâme; "Yazgına nasıl egemen olacaksın? Mutluluğunu nasıl kuracaksın?" gibi sorulara yanıt arayan bir yaşam ve ahlak kılavuzu.

    Paulo Coelho nun adıyla özdeşleşen romanı: Simyacı #1

    MSİTİK BİR MASAL

    Mistik bir peri masalına benzeyen bu romanın, dünyanın dört bir yanında bunca sevilmesinin gizi, kuşkusuz bu kılavuzluk niteliğinden kaynaklanıyor. Simyacı’yı okumak, herkes daha uykudayken şafak vakti uyanıp güneşin doğuşunu izlemeye benziyor.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


    İlginizi Çekebilir

    Beşiktaş'tan kaçan sürücüyü Mecidiyeköy'de yakalayan polis, barikat kurdu
    3. Sayfa

    Beşiktaş'tan kaçan sürücüyü Mecidiyeköy'de yakalayan polis, barikat kurdu

    BoJ Ukrayna krizi riskleri konusunda uyardı
    Ekonomi

    BoJ Ukrayna krizi riskleri konusunda uyardı

    Btc Era ile İkinci Maaş Kazanabilirsin!
    Coin Haber

    Btc Era ile İkinci Maaş Kazanabilirsin!

    Görüş Bildir