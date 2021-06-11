Pavese'nin kaleminden, İtalya sahillerine vuran hatıralar

Cesare Pavese'den apayrı iki döneme ait iki yaz hikâyesi: Kumsal ve Hapishane. Yeniden bağ kurmaya çalışan iki çocukluk arkadaşının ve anılarına hapsolmuş bir siyasi mahkûmun hikâyeleri.

Geçmişin gölgesinde yaşayan karakterlerin anlatıldığı bu iki kısa roman Eren Cendey'in çevirileriyle Kısa Modern'de.

Hapishane

Hapishane, politik görüşleri nedeniyle Calabria'ya sürgüne gönderilen Pavese'nin kendi yaşam deneyiminden izler taşır: Stefano bir süre cezaevinde kaldıktan sonra bir köye sürgüne gönderilir. Gündüzleri köy halkının arasına karışabilmekle birlikte geceleri sokağa çıkması yasaktır.

Stefano bir tür araf hayatı yaşadığı köyde mevsimlerin değişimine, hayatın durağan akışına tanıklık ederken kendi yalıtılmışlığını hiçbir zaman tümüyle aşamaz; yalnızlık hem altında ezildiği yazgısı hem de sığındığı kalesi olarak kalır.

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Sayfa: 128

Kumsal





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Sayfa: 88

İlk kez 1942 yılında yayımlanan Kumsal, okurları İtalya'nın sayfiyesine davet ediyor: Romanını evli bir çift, onların yakın dostu ve arkadaşları ekseninde öyküleyen Pavese, odağına arkadaş topluluğunun ilişki dinamiklerini alırken aynı zamanda dönemin burjuvazisinin ruhunu da yansıtacak şekilde kişinin kendiyle ve ötekiyle ilişkisini, kadın erkek ilişkilerini yer yer bir varoluş sancısı hissettirerek sorguluyor.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com