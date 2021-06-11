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- Pavese'nin kaleminden, İtalya sahillerine vuran hatıralar
Pavese'nin kaleminden, İtalya sahillerine vuran hatıralar
- Haber Merkezi
- 11.06.2021 - 11:00
Geçmişin gölgesinde yaşayan karakterlerin anlatıldığı bu iki kısa roman Eren Cendey'in çevirileriyle Kısa Modern'de.
Hapishane
Hapishane, politik görüşleri nedeniyle Calabria'ya sürgüne gönderilen Pavese'nin kendi yaşam deneyiminden izler taşır: Stefano bir süre cezaevinde kaldıktan sonra bir köye sürgüne gönderilir. Gündüzleri köy halkının arasına karışabilmekle birlikte geceleri sokağa çıkması yasaktır.
Stefano bir tür araf hayatı yaşadığı köyde mevsimlerin değişimine, hayatın durağan akışına tanıklık ederken kendi yalıtılmışlığını hiçbir zaman tümüyle aşamaz; yalnızlık hem altında ezildiği yazgısı hem de sığındığı kalesi olarak kalır.
Sayfa: 128
Kumsal
Sayfa: 88
İlk kez 1942 yılında yayımlanan Kumsal, okurları İtalya'nın sayfiyesine davet ediyor: Romanını evli bir çift, onların yakın dostu ve arkadaşları ekseninde öyküleyen Pavese, odağına arkadaş topluluğunun ilişki dinamiklerini alırken aynı zamanda dönemin burjuvazisinin ruhunu da yansıtacak şekilde kişinin kendiyle ve ötekiyle ilişkisini, kadın erkek ilişkilerini yer yer bir varoluş sancısı hissettirerek sorguluyor.
Ergül Tosun
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