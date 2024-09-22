Pazar okumaları için öneri kitaplar

Yoğun bir haftayı daha geride bıraktık. Hafta sonu bol bol dinlenmenin yanında kitap da okumak istiyorsanız sizler için pazar okumalarından oluşan beş öneri kitap hazırladık.
İyi pazarlar, iyi okumlar...
ÖTEKİ
Rus yazar Fyodor Dostoyevski'nin yazdığı ikinci roman olan Öteki'yi hafta sonu okumalarınıza ekleyebilirsiniz.
Sayfa:120
YIRTICI KUŞLAR ZAMANI
Polisiye edebiyatın sevilen ismi Ahmet Ümit'ten yepyeni bir roman...
Sayfa: 448
HOLLY
Sayfa: 512
Stephen King'in en ilginç, en becerikli karakterlerinden Holly Gibney, bir kasabada yaşanan kaybolma vakalarının ardındaki korkunç gerçeği çözmek için geri dönüyor.
İNSAN AKLI- BEYNİ ANLAMA VE KULLANMA KILAVUZU
Sayfa: 208
İnsan Aklı, Beyni Anlama ve Kullanma Kılavuzu, beynin gizli işleyişini anlamayı kolaylaştırıyor ve beyin her işlemi kontrol eden karmaşık bir organdır”algımızı bozuyor. Beyne, vücuda ve hissedilenlere bütüncül yaklaşmasının yanı sıra yaşam biçimimizi, alışkanlıklarımızı ve yaşadığımız çevreyi sorgulamamızı sağlıyor; çünkü nasıl bir dünyada yaşanıyorsa beyin de o dünyaya dönüşüyor; yani beynimiz bir manada kendine ve çevreye uygun bir beyin imal ediyor.
UYANIŞ VE TUZAKLARI- GERÇEKLERİ ANLATMAK ZAMAN
I
Sayfa: 168
İnsan Aklı, Beyni Anlama ve Kullanma Kılavuzu, beynin gizli işleyişini anlamayı kolaylaştırıyor ve “beyin her işlemi kontrol eden karmaşık bir organdır” algımızı bozuyor. Beyne, vücuda ve hissedilenlere bütüncül yaklaşmasının yanı sıra yaşam biçimimizi, alışkanlıklarımızı ve yaşadığımız çevreyi sorgulamamızı sağlıyor; çünkü nasıl bir dünyada yaşanıyorsa beyin de o dünyaya dönüşüyor; yani beynimiz bir manada kendine ve çevreye uygun bir beyin imal ediyor.
ergul.tosun@ensonhaber.com
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