Pazar okumaları için öneri kitaplar Pazar gününü evde geçirmek istenler için beş kitaptan oluşan öneri listesi hazırladık. Yeni okumalar yapmak istiyorsanız listemize mutlaka göz atın.

Ergül Tosun

Yoğun bir haftayı daha geride bıraktık. Hafta sonu bol bol dinlenmenin yanında kitap da okumak istiyorsanız sizler için pazar okumalarından oluşan beş öneri kitap hazırladık.

İyi pazarlar, iyi okumlar...

ÖTEKİ

Rus yazar Fyodor Dostoyevski'nin yazdığı ikinci roman olan Öteki'yi hafta sonu okumalarınıza ekleyebilirsiniz.

Sayfa:120

YIRTICI KUŞLAR ZAMANI

Polisiye edebiyatın sevilen ismi Ahmet Ümit'ten yepyeni bir roman...

Sayfa: 448

HOLLY

Sayfa: 512

Stephen King'in en ilginç, en becerikli karakterlerinden Holly Gibney, bir kasabada yaşanan kaybolma vakalarının ardındaki korkunç gerçeği çözmek için geri dönüyor.

İNSAN AKLI- BEYNİ ANLAMA VE KULLANMA KILAVUZU

Sayfa: 208

İnsan Aklı, Beyni Anlama ve Kullanma Kılavuzu, beynin gizli işleyişini anlamayı kolaylaştırıyor ve beyin her işlemi kontrol eden karmaşık bir organdır”algımızı bozuyor. Beyne, vücuda ve hissedilenlere bütüncül yaklaşmasının yanı sıra yaşam biçimimizi, alışkanlıklarımızı ve yaşadığımız çevreyi sorgulamamızı sağlıyor; çünkü nasıl bir dünyada yaşanıyorsa beyin de o dünyaya dönüşüyor; yani beynimiz bir manada kendine ve çevreye uygun bir beyin imal ediyor.

UYANIŞ VE TUZAKLARI- GERÇEKLERİ ANLATMAK ZAMAN

I

Sayfa: 168

İnsan Aklı, Beyni Anlama ve Kullanma Kılavuzu, beynin gizli işleyişini anlamayı kolaylaştırıyor ve “beyin her işlemi kontrol eden karmaşık bir organdır” algımızı bozuyor. Beyne, vücuda ve hissedilenlere bütüncül yaklaşmasının yanı sıra yaşam biçimimizi, alışkanlıklarımızı ve yaşadığımız çevreyi sorgulamamızı sağlıyor; çünkü nasıl bir dünyada yaşanıyorsa beyin de o dünyaya dönüşüyor; yani beynimiz bir manada kendine ve çevreye uygun bir beyin imal ediyor.

ergul.tosun@ensonhaber.com