Petrol
119.57
0.89%
Euro
18.047
0.15%
Dolar
17.2864
0.28%
Altın
1.016
0.13%
Borsa
2531
0.00%
Bitcoin
380.384
2.24%
BTXN Coin
9.16
0.77%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Peki, Ya Eserler Yazar Değiştirseydi? Kitabıyla farklı bir okuma

    Edebiyat profesörü ve denemeci Pierre Bayard'ın yeni çıkan bu kitabında, farklı bir okuma yapmak mümkün.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 09:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Peki, Ya Eserler Yazar Değiştirseydi? Kitabıyla farklı bir okuma

    Borges sayesinde artık hepimiz Don Quijote’nin gerçek yazarının Pierre Ménard olduğunu biliyoruz. Peki Kafka’nın Yabancı’yı, Tolstoy’un ise Rüzgâr Gibi Geçti’yi yazdığını ya da Hitchcock’un Potemkin Zırhlısı filmini çektiğini biliyor muydunuz?

    Edebiyat profesörü ve denemeci Pierre Bayard’a göre, eserlerin müelliflerini değiştirmek ve onları başka bir bakış açısıyla incelemeye çalışmak hem algımızı zenginleştiren hem de bizi daha çok hayal kurmaya teşvik eden bir yöntem. Bayard, Don Quijote’yi bir 20. yüzyıl bilimkurgu yazarına atfeden Borges’in ve 1968’de “müellifin ölümü”nü ilan eden Roland Barthes’ın yolundan ilerliyor.

    Peki, Ya Eserler Yazar Değiştirseydi? Kitabıyla farklı bir okuma #1

    Sayfa: 156

    Alışılmadık bir okuma

    Nietzsche’yi Karamazov Kardeşler’i yazmaya iten sebepleri sorguluyor, Balzac’ın Parma Manastırı’ndaki üslubunu inceliyor. Peki, Ya Eserler Yazar Değiştirseydi? tarihe ters köşe yaparak alışılmadık bir okuma biçimi öneriyor.


    İlginizi Çekebilir

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Aksaray'da yardım etme bahanesiyle görme engelli kızın telefonunu çaldı
    3. Sayfa

    Aksaray'da yardım etme bahanesiyle görme engelli kızın telefonunu çaldı

    İzmir'deki binanın çöküş anı kamerada
    3. Sayfa

    İzmir'deki binanın çöküş anı kamerada

    Görüş Bildir