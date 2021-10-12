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Pelin Buzluk ve En Eski Yüz romanı

Pelin Buzluk ve En Eski Yüz romanı

Pelin Buzluk, şehrin en koyu gecesinin öykülerini yazıyor En Eski Yüz’de. Kuruyan, gelip geçen. Doğan güne karşı. Hayat, izbe bir meyhanede tek başına bir kadın…