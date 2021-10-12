Euro
10.4047
0.07%
Dolar
9.001
0%
Altın
510.11
0.47%
Borsa
1.419
0.19%
Bitcoin
516.293
2.08%
EXEN Coin
22.31
1.40%
23ºC
İstanbul
Hafif yağmur 23 C

    Pelin Buzluk ve En Eski Yüz romanı

    Pelin Buzluk, şehrin en koyu gecesinin öykülerini yazıyor En Eski Yüz’de. Kuruyan, gelip geçen. Doğan güne karşı. Hayat, izbe bir meyhanede tek başına bir kadın…
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2021 - 12:19
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 12:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pelin Buzluk ve En Eski Yüz romanı

    Yokuşun başında ha düştü ha düşecek bir silüet görüyorum. Yaklaşıyor mu, uzaklaşıyor mu... Birazdan odamız odun ateşiyle, kandil aleviyle, ıhlamur kokusuyla, radyonun duyulur duyulmaz sesiyle ısınıyor. Kar uyuşturuyor aklımızı. Neredeyse yeniden uykumuz gelecek.

    Yokuştan inip gelen adam unuttuğum bir anda pencerenin dibinde beliriveriyor. Ay batarken, ay susarken… Uzun ve eski acılarla sokaklar, silüetler, arsız gözler, kimsesiz sesler, dolmuşun kokusu, başka türlü olsaydı acısı, kuytu pencereler, ölmeye yatan aşk. Radyoda şarkılar şarkılar…

    Pelin Buzluk ve En Eski Yüz romanı #1

    Sayfa: 84

    ŞEHRİN KOYU GECESİ

    Pelin Buzluk, şehrin en koyu gecesinin öykülerini yazıyor En Eski Yüz’de. Kuruyan, gelip geçen. Doğan güne karşı. Hayat, izbe bir meyhanede tek başına bir kadın…

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir