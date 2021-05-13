PEN ayın kitabı belli oldu

PEN Türkiye Yazarlar Derneği, bu ayın kitabını Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’u olarak belirledi.

Nutuk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu kitabıdır. Büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk tarafından yazılmıştır. Anlayana ince, anlamayana kalındır. Emperyalizme karşı Kuvay-ı Milliye öncülüğünde direnen bir halkın bağımsızlık destanıdır.

Milletinin Meclisinin kurulması ve köylüsüne kentlisine, kadınına erkeğine, özgür temsilin kapılarının açılmasının çoşkulu anlatımıdır. ‘Kul değil yurttaş’ bilinciyle gerçekleştirilen Cumhuriyet Devriminin ölümsüz yapıtıdır.

GERÇEĞE DAYANAN KİTAP

Kitapta anlatılan kişiler ve olaylar tümüyle gerçektir. Bu nedenle bazılarına ağır gelir! Okuduktan sonra yapılacak en güzel hareketlerden biri, kitabı sıkıca kavrayıp, çevredeki tahtakuruları, hamamböcekleri gibi karanlıktan beslenen haşerelerin tepesine indirmektir.