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    PEN ayın kitabı belli oldu

    PEN Türkiye Yazarlar Derneği, bu ayın kitabını Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’u olarak belirledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2021 - 13:04
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    PEN ayın kitabı belli oldu

    Nutuk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu kitabıdır. Büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk tarafından yazılmıştır. Anlayana ince, anlamayana kalındır. Emperyalizme karşı Kuvay-ı Milliye öncülüğünde direnen bir halkın bağımsızlık destanıdır.

    Milletinin Meclisinin kurulması ve köylüsüne kentlisine, kadınına erkeğine, özgür temsilin kapılarının açılmasının çoşkulu anlatımıdır. ‘Kul değil yurttaş’ bilinciyle gerçekleştirilen Cumhuriyet Devriminin ölümsüz yapıtıdır.

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