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PEN ayın kitabı belli oldu
PEN Türkiye Yazarlar Derneği, bu ayın kitabını Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’u olarak belirledi.
- Haber Merkezi
- 13.05.2021 - 13:04
Nutuk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu kitabıdır. Büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk tarafından yazılmıştır. Anlayana ince, anlamayana kalındır. Emperyalizme karşı Kuvay-ı Milliye öncülüğünde direnen bir halkın bağımsızlık destanıdır.
Milletinin Meclisinin kurulması ve köylüsüne kentlisine, kadınına erkeğine, özgür temsilin kapılarının açılmasının çoşkulu anlatımıdır. ‘Kul değil yurttaş’ bilinciyle gerçekleştirilen Cumhuriyet Devriminin ölümsüz yapıtıdır.
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GERÇEĞE DAYANAN KİTAP
Kitapta anlatılan kişiler ve olaylar tümüyle gerçektir. Bu nedenle bazılarına ağır gelir! Okuduktan sonra yapılacak en güzel hareketlerden biri, kitabı sıkıca kavrayıp, çevredeki tahtakuruları, hamamböcekleri gibi karanlıktan beslenen haşerelerin tepesine indirmektir.