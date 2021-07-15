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    PEN Ayın Kitabı'nda bu ay 3 kitap seçildi

    PEN Ayın Kitabı olarak 3 kitap belirledi: Gelecek, Demokrasi, Felsefe…
    • Özel Haber
    • 15.07.2021 - 11:46
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    PEN Ayın Kitabı'nda bu ay 3 kitap seçildi

    Her ay belirlenen PEN Ayın Kitabı'nda bu ay 3 farklı kitap seçildi. Kitapları kısaca tanıyalım...

    PEN Ayın Kitabı nda bu ay 3 kitap seçildi #1

    İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Yayınevi Oxford Üniversitesi Yayınevi’nin dünyaca ünlü ‘Very Short Introductions / Çok Kısa Başlangıçlar’ dizisinden seçtiği 27 kitabı yayımlıyor. PEN Yazarlar Derneği Gelecek, Demokrasi ve Felsefe adlı üç kitap başta olmak üzere hepsini ‘Ayın Kitabı’ olarak öneriyor.

    PEN Ayın Kitabı nda bu ay 3 kitap seçildi #2

    Eğitimde çığır açan Jennifer M. Gidley’nin Gelecek (The Future) adlı eserini Mehmet Çağrı Akyurt çevirdi. Bernard Crick’in yazdığı Demokrasi H. Hande Orhon Özdağ, Edward Craig’in yazdığı Felsefe ise Cenk Özdağ tarafından çevrildi.

    PEN Ayın Kitabı nda bu ay 3 kitap seçildi #3

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