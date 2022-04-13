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    Perinuş Sanie'nin Payıma Düşen romanı

    Payıma Düşen, karşılarında geleneğin yüzlerce yılda kurduğu sofra olsa da payına düşene razı gelmeyen kadınların anlatısıdır.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 14:26
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 14:32
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    Perinuş Sanie'nin Payıma Düşen romanı

    İranlı yazar Perinuş Sanie, 1979 Devrimine ve İslam Cumhuriyeti’nin kuruluşuna, ardından İran-Irak savaşına tanık olan kahramanı aracılığıyla yakın İran tarihinin önemli olaylarını içeriden anlatır.

    Dönem olarak İran’ın bu çalkantılı yıllarının seçilmesinde esas neden, kadın kimliğinin her durumda nasıl baskılandığının aktarılması ihtiyacıdır.

    Masume, içine doğduğu dindar, baskıcı ve cinsiyetçi ailesi tarafından küçük yaşta tanımadığı biriyle evlendirilir. Kendi mücadelesini vermekte olan komünist kocasının yokluğunda çeşitli işlerde çalışarak üç çocuğunu tek başına büyütür.

    Masume, kadın kimliğinin iyi evlat olmak üzerinden hiçleştirilmesinin ardından annelikle sömürülmesinin aşamalarını yaşayacaktır.

    Perinuş Sanie nin Payıma Düşen romanı #1

    Sayfa: 512

    Kitaptan

    "Sahi, kimdim ben? Bir asinin ve hainin mi karısıydım, yoksa özgürlük savaşçısı bir kahramanın mı? Bir muhalifin mi annesiydim, yoksa özgürlük âşığı bir savaşçının fedakâr velisi mi? İnsanlar beni kaç kez zirveye çıkarıp, sonra da kafa üstü yere çakılmama sebep olmuşlardı? Oysa ben ikisini de hak etmemiştim. Beni kendi yeteneklerim veya meziyetlerim sayesinde yükseltmedikleri gibi, aşağıya çekmelerinin nedeni de kendi hatalarım değildi."

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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