Peru: İnkaların Günümüze Mirası kitabı farklı coğrafyalarda gezdiriyor

Serdar Nazım Kölürbaşı'nın rotasında keyifli bir Peru turuna çıkalım. gezi kitaplığının yeni üyesi Peru: İnkaların Günümüze Mirası okurlarıyla buluştu.

Yüzyıllardır tartışılan bir konu: Çok gezen mi bilir çok okuyan mı? Bu sorunun yanıtını verebilmek ne kadar mümkün olmasa da her ikisini de doğru kabul eden bir yaklaşımla yola çıkıyoruz, bavullarınızı hazırlayın.

133 ülke gezmiş seyyah Serdar Nazım Kölürbaşı’nın rotasında Güney Amerika’nın incisi Peru’ya gidiyoruz.

FARKLI KÜLTÜRLERİ TANIYACAKSINIZ

Pasifik Okyanusu’ndaki sahillerden çöllere, Amazon Ormanları’ndan And Dağları’na, göllerden volkanlara kadar karmaşık bir coğrafyayı sınırları içinde barındıran ülke, tarihi, mutfağı, sosyal yaşamı ve coğrafyasıyla farklı kültürleri tanımak isteyen gezginleri kendi iklimine çağırıyor.

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PERU TURU

Peru: İnkaların Günümüze Mirası ile ülkenin bilinmeyen yönlerini keşfedecek, kitabı bitirdiğinizde Peru turunu tamamlamış hissedeceksiniz.

YAŞAMA DAİR EFSANELER

Tüm bu soruların ve daha fazlasının yanıtının aranacağı bu keyifli yolculukta geleneksel ile modernin tutkulu birlikteliğine şahitlik edeceksiniz.





Serdar Nazım Kölürbaşı

ZAMANIN EN GÜVENİLİR TANIĞI

Peru: İnkaların Günümüze Mirası ile yaşamın başlangıcına dair efsanelerin rehberliğinde, dumanı hâlâ tüten yanardağların gölgesinden zamanın en güvenilir tanığı olan karlı dağların zirvesine ulaşacaksınız.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com