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- Peru: İnkaların Günümüze Mirası kitabı farklı coğrafyalarda gezdiriyor
Peru: İnkaların Günümüze Mirası kitabı farklı coğrafyalarda gezdiriyor
- Haber Merkezi
- 03.04.2021 - 10:31
- Güncelleme : 03.04.2021 - 11:35
Yüzyıllardır tartışılan bir konu: Çok gezen mi bilir çok okuyan mı? Bu sorunun yanıtını verebilmek ne kadar mümkün olmasa da her ikisini de doğru kabul eden bir yaklaşımla yola çıkıyoruz, bavullarınızı hazırlayın.
133 ülke gezmiş seyyah Serdar Nazım Kölürbaşı’nın rotasında Güney Amerika’nın incisi Peru’ya gidiyoruz.
FARKLI KÜLTÜRLERİ TANIYACAKSINIZ
Pasifik Okyanusu’ndaki sahillerden çöllere, Amazon Ormanları’ndan And Dağları’na, göllerden volkanlara kadar karmaşık bir coğrafyayı sınırları içinde barındıran ülke, tarihi, mutfağı, sosyal yaşamı ve coğrafyasıyla farklı kültürleri tanımak isteyen gezginleri kendi iklimine çağırıyor.
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Sayfa: 184
PERU TURU
Peru: İnkaların Günümüze Mirası ile ülkenin bilinmeyen yönlerini keşfedecek, kitabı bitirdiğinizde Peru turunu tamamlamış hissedeceksiniz.
YAŞAMA DAİR EFSANELER
Tüm bu soruların ve daha fazlasının yanıtının aranacağı bu keyifli yolculukta geleneksel ile modernin tutkulu birlikteliğine şahitlik edeceksiniz.
Serdar Nazım Kölürbaşı
ZAMANIN EN GÜVENİLİR TANIĞI
Peru: İnkaların Günümüze Mirası ile yaşamın başlangıcına dair efsanelerin rehberliğinde, dumanı hâlâ tüten yanardağların gölgesinden zamanın en güvenilir tanığı olan karlı dağların zirvesine ulaşacaksınız.
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com