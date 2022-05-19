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    Peter Ackroyd, Charlie Chaplin'in bütün bilinmeyenlerini kitabında anlatıyor

    Yazar Peter Ackroyd, ünlü İngiliz komedyen Charlie Chaplin'in hayatını ve sanatını "Charlie Chaplin" adlı kitabında anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2022 - 10:20
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    Peter Ackroyd, Charlie Chaplin'in bütün bilinmeyenlerini kitabında anlatıyor

    Charlie Chaplin akıl hastası bir anneyle alkolik bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Açlık ve sefaletin içine doğduğu ilk yıllarından, despot, baskıcı ve zengin bir insana dönüştüğü hayatının sonraki kısmına dek büyük başarılar elde etti.

    Filmlerinin yanı sıra özel hayatı ve kadınlarla olan sorunlu ilişkileriyle de hep gündemdeydi. Ünlü komedyenin hayatı ve bilinmeyenleri bu kitapta anlatılıyor. Yaşadığı dönemde sessiz film alanında çığır açan ve pek çok baaşrılı ilke imza atan Chaplin, günümüzde bile unutulmamaya aday bir isim.

    Bu kitapta, Chaplin'in sadece hayatını değil, onun sanatının çok yönlü tarafını da keşfedeceksiniz.

    Nabokov’un Lolita’sına Chaplin’in küçük kız arkadaşı Lita Grey’in ilham verdiği söylenirdi. Gandhi’yi ziyaret etti, Picasso’yla tanıştı, Keynes’le politika konuştu.

    Peter Ackroyd, Charlie Chaplin in bütün bilinmeyenlerini kitabında anlatıyor #1

    Sayfa: 320

    Hitler, filmini izledi

    Churchill’le bir araya geldi ve Büyük Diktatör filmi Hitler tarafından defalarca izlendi. 88 yıllık yaşamında Altına Hücum, Şehir Işıkları, Büyük Diktatör ve Modern Zamanlar gibi başyapıtlara imza attı.


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