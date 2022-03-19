Petrol
107.96
1.24%
Euro
16.36
0.23%
Dolar
14.79
0.60%
Altın
913.93
-0.36%
Borsa
2144
0.50%
Bitcoin
613.100
1.87%
BTXN Coin
39.11
-0.33%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 3 C
    Peter Ackroyd'ın Canterbury Hikâyeleri kitabında hacıların çizimleri

    Peter Ackroyd'ın Canterbury Hikâyeleri kitabında hacıların çizimleri

    Dünya edebiyatının temel taşları arasında sayılan Canterbury Hikâyeleri’nin özgün elyazması hacıların renkli çizimlerini içeriyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2022 - 14:40
    • Güncelleme : 19.03.2022 - 14:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Döneminde üç kral ve iki prense kraliyet görevlisi olarak hizmet eden Geoffrey Chaucer, bu vesileyle saraya hep yakın oldu.

    Bu yakınlık ve Londra Limanı’nda memurluk, vergi tahsildarlığı ve diplomatlık gibi yaptığı diğer işler, ona bolca gözlem yapma ve halkın her kesiminden insan tanıma fırsatı verdi.

    Peter Ackroyd ın Canterbury Hikâyeleri kitabında hacıların çizimleri #1

    Satın almak için tıklayın:

    EDEBİYATIN TEMEL TAŞLARI

    Ortaya çıkan sonuç, Ortaçağ İngiltere’sine ayna tutan, edebiyatın temel taşları arasında yerini alan Canterbury Hikâyeleri.

    Chaucer kitabı ilk başta yirmi dokuz hacının Canterbury’deki Aziz Tomas’ın kutsal mezarına gidiş dönüş seyahatini anlatan bir eser olarak tasarlamıştı.

    Peter Ackroyd ın Canterbury Hikâyeleri kitabında hacıların çizimleri #2

    BİR AKŞAM YEMEĞİ ÖDÜLÜ

    Konu, Londra’nın bir banliyösü olan Southwark’taki Tabard Hanı’ında bir araya gelen hacıların, gidiş dönüş yolculuklarıyla ilgili herkesin ikişer öykü anlatacağı bir yarışma düzenlemesiydi, ödül ise sadece güzel bir akşam yemeğiydi.

    Peter Ackroyd ın Canterbury Hikâyeleri kitabında hacıların çizimleri #3

    KİTABIN SON HALİ

    Ama Canterbury Hikâyeleri’nde dönüş hikâyeleri anlatılmadığı gibi her hacı da hikâye anlatmaz.

    Ne yazık ki öykülerin hepsi tamamlanamamış. Eserin son halinin Chaucer'ın ölümünden kısa süre sonra, 15. yüzyılın başlarında yazılan Ellesmere elyazması olduğu düşünülüyor.

    Peter Ackroyd ın Canterbury Hikâyeleri kitabında hacıların çizimleri #4

    HACILARI ANLATAN HİKAYELER

    Bir parşömenin üzerine yazılan elyazmasının en güzel özelliklerinden biri de çizimlerle renklendirilmiş olması.

    Hacıların anlattığı hikâyelerin ve hacıların kendilerinin betimlendiği elyazmasında her hikâyeyi görmek mümkün değil çünkü hikâyeler bir nevi elyazmasının sansürüne uğramış.

    Peter Ackroyd ın Canterbury Hikâyeleri kitabında hacıların çizimleri #5

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com


    İlginizi Çekebilir

    Tarihi İshak Paşa Sarayı ziyaretçi akınına uğruyor
    Kültür Sanat

    Tarihi İshak Paşa Sarayı ziyaretçi akınına uğruyor

    Gümüşhane'de üniversite öğrencisine kamyonet çarptı
    3. Sayfa

    Gümüşhane'de üniversite öğrencisine kamyonet çarptı

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın
    Meta Trader

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın

    Görüş Bildir