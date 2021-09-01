Euro
9.8118
-0.14%
Dolar
8.3013
-0.05%
Altın
483.41
-0.21%
Borsa
1.477
0.34%
Bitcoin
394.267
-0.42%
EXEN Coin
25.08
-2.29%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Peter Thompson ve Slavoj Žižek’in derlediği kitap: Umudun Mahremleştirilmesi

    Peter Thompson ve Slavoj Žižek’in derlediği Umudun Mahremleştirilmesi, Ayrıntı Yayınları tarafından yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 11:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Peter Thompson ve Slavoj Žižek’in derlediği kitap: Umudun Mahremleştirilmesi

    20. yüzyılın başlarından itibaren, kendine özgü düşünsel ve yazınsal tavırla ayrışmaya başlayan “Batı Marksizmi” içinde bile ayrı duran bir filozof Ernst Bloch. Kuşkusuz onun bu ayrıksılığında birçok etkenden söz edilebilir:.

    En başta yazım tarzı, dine ve dinsel duyuşa ilgisi, umut ve ütopya gibi yasak kavramlardan bahsetmesi…

    İşte bu derleme, Ernst Bloch’un en çok uğraştığı ve bel bağladığı kavram olan umut etrafında dönüyor; tam da onda yer aldığı şekliyle, toplumsal alandan sürgün edilmiş ve mahremleştirilmiş/özelleştirilmiş umudun neredeyse tüm veçhelerini ele alıyor.

    DOGMALAR VE PARÇALANMALAR

    "Nietszche’nin tüm kesinlikleri ve dogmaları parçalama kararlılığıyla kendisini eli çekiçli bir filozof olarak gördüğü yerde, Bloch sınırları aşma ama aynı zamanda yaratma kararlılığına sahip orak çekiçli bir filozof olup çıkıverir muhtemelen." Peter Thompson

    Peter Thompson ve Slavoj Žižek’in derlediği kitap: Umudun Mahremleştirilmesi #1

    Zizek

    ÜÇ MAKALE YER ALIYOR

    Slavoj Zˇizˇek ve Peter Thompson’ın editörlüğünü üstlendiği bu derlemede on üç makale yer alıyor. Makaleler, genel olarak Bloch’un düşüncesini, özel olarak onun umut ve ütopya anlayışını felsefi yöntem, hümanizm ve anti-hümanizm, antropoloji, din, metafizik, eskatoloji ve mitoloji, edebiyat ve müzik gibi birçok boyut üzerinden tartışıyor.

    Peter Thompson ve Slavoj Žižek’in derlediği kitap: Umudun Mahremleştirilmesi #2

    Sayfa: 368

    UMUTSUZLUK ÇAĞI

    Ayrıca derlemede Bloch’un düşüncesini çağdaş feminist yaklaşımlar ve spekülatif materyalist anlayışlarla ilişkisi bakımından değerlendiren makaleler de var. Öte yandan, bunca farklı alanlara dağılmış tüm yazıların ortak kaygısı şu: Bu umutsuzluk çağında Blochçu umut ve ütopya bize ne söyler?

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir